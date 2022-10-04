Sigaraya zam mı geliyor? 4 Ekim 2022 sigara fiyatları güncel liste!

Sigara zammı ile ilgili iddialar sonrası konuya ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından tirkayileri üzen bir açıklamada bulundu. Peki, Sigaraya zam mı geliyor? 4 Ekim 2022 Salı güncel sigara fiyatları ve detaylar haberimizde...

SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?

Sigaraya zam mı gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sigara zammının kapıda olduğunu ve söylentilerin yükseldiğini ifade eden Aybaş'ın açıklaması gündem oldu.

Sigara fiyatlarına 2022 yılının başından beri çok sayıda zam geldi. Böylelikle sene başından bu yana fiyatlar toplamda 8 TL zamlandı.

4 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR? Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.