SON DAKİKA | 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! İşte maaş zammı için 6 tablo

Son dakika haberine göre emekli maaşları ve memur maaşları enflasyon oranına göre yılbaşında yeniden belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin ipucu verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini açıkladı. Ankete göre, 2022 yılı ikinci çeyreği için enflasyon beklentisi yüzde 17,83 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 67,73 olarak belirlendi. Peki bu verilere göre emekli ve memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? İşte emekli ve memur için muhtemel yeni maaş tablosu...
İŞTE 2023 İÇİN MUHTEMEL EMEKLİ MAAŞLARI VE MEMUR MAAŞLARI
Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre 2022 yılı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını belli oldu. 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olarak göze çarptı.
Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.
İşte Sabah'ın haberine göre bu enflasyon oranlarıyla yeni yıldaki emekli maaş tablosu ve memur maaş tablosu!
TABLO 1 - MERKEZ BANKASI EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
2022 yılı enflasyon beklentisi: %67,73
2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi: 17,83
SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: %17,83
Memur enflasyon farkı: %10,83
Memur toplu sözleşme zammı: %8
Memur ve memur emeklisi zam oranı: %18,83
TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83
Memur - 9.109 - 10.824
Memur emeklisi - 6.077 - 7.221
NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.
TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK? ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83
SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.570
SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.453
Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 4.987
Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.963
NOT: Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir.
TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU! UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.832
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.535
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588
Okuyucu Yorumları 0 yorum