SON DAKİKA | 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! İşte maaş zammı için 6 tablo

Son dakika haberine göre emekli maaşları ve memur maaşları enflasyon oranına göre yılbaşında yeniden belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin ipucu verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini açıkladı. Ankete göre, 2022 yılı ikinci çeyreği için enflasyon beklentisi yüzde 17,83 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 67,73 olarak belirlendi. Peki bu verilere göre emekli ve memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? İşte emekli ve memur için muhtemel yeni maaş tablosu...