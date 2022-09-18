FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! İşte maaş zammı için 6 tablo

SON DAKİKA | 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! İşte maaş zammı için 6 tablo

18.09.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni yılda yapılacak emekli zammı ve memur zammı için ipucu sayılabilecek veriler gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olarak açıklandı. Yılın ikinci yarısı için ise 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı. Bu verilere göre, emekli maaşı ve memur maaşı için zam oranı ne kadar olacak? İşte bu oranlara göre emekli ve memur için muhtemel yeni maaş hesapları...

Son dakika haberine göre emekli maaşları ve memur maaşları enflasyon oranına göre yılbaşında yeniden belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin ipucu verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini açıkladı. Ankete göre, 2022 yılı ikinci çeyreği için enflasyon beklentisi yüzde 17,83 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 67,73 olarak belirlendi. Peki bu verilere göre emekli ve memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? İşte emekli ve memur için muhtemel yeni maaş tablosu...

İŞTE 2023 İÇİN MUHTEMEL EMEKLİ MAAŞLARI VE MEMUR MAAŞLARI

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre 2022 yılı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını belli oldu. 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olarak göze çarptı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.

İşte Sabah'ın haberine göre bu enflasyon oranlarıyla yeni yıldaki emekli maaş tablosu ve memur maaş tablosu!

TABLO 1 - MERKEZ BANKASI EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

TABLO 1 - MERKEZ BANKASI EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
2022 yılı enflasyon beklentisi: %67,73
2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi: 17,83
SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: %17,83
Memur enflasyon farkı: %10,83
Memur toplu sözleşme zammı: %8
Memur ve memur emeklisi zam oranı: %18,83

TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83
Memur - 9.109 - 10.824
Memur emeklisi - 6.077 - 7.221

NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.

TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK? ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK? ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83
SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.570
SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.453
Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 4.987
Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.963

NOT: Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir.

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU! UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU! UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.832
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.535
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon memur maaşı memur zammı emekli zammı maaş zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı

Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...

Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Milyonlarca vatandaş merakla bekliyor! Bakan Bilgin'den çok önemli EYT açıklaması... 'En geç aralık ayında...'

Milyonlarca vatandaş merakla bekliyor! Bakan Bilgin'den çok önemli EYT açıklaması... 'En geç aralık ayında...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.