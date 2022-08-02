Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? Petrol yol ayrımında: Tüm dünya bu toplantıyı bekliyor…

Son dakika: Petrol fiyatlarında tüm dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya liderliğindeki diğer 10 petrol üreticisi ülkeyi bir araya getiren OPEC+ ittifakı, gruptaki ülkelerin Eylül ayında gerçekleştireceği üretime yönelik kotaları belirlemek amacıyla Çarşamba günü bir araya gelecek. Şimdiye kadar gelen haberler, 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun Eylül ayında üretim seviyesini sabit bırakması ya da ufak bir artışa gitmesi yönünde.

Petrol, piyasanın hafta ortası gerçekleşecek OPEC+ toplantısını beklemeleriyle beş aydan fazla bir sürenin en düşük kapanışına gerilemesinin ardından yatay seyretti. ABD ham petrol 94 doların altına geriledi. Brent petrol de 100 doların altında.