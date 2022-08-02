Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? Petrol yol ayrımında: Tüm dünya bu toplantıyı bekliyor…

Son dakika: Petrol fiyatlarında tüm dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya liderliğindeki diğer 10 petrol üreticisi ülkeyi bir araya getiren OPEC+ ittifakı, gruptaki ülkelerin Eylül ayında gerçekleştireceği üretime yönelik kotaları belirlemek amacıyla Çarşamba günü bir araya gelecek. Şimdiye kadar gelen haberler, 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun Eylül ayında üretim seviyesini sabit bırakması ya da ufak bir artışa gitmesi yönünde.
Petrol, piyasanın hafta ortası gerçekleşecek OPEC+ toplantısını beklemeleriyle beş aydan fazla bir sürenin en düşük kapanışına gerilemesinin ardından yatay seyretti. ABD ham petrol 94 doların altına geriledi. Brent petrol de 100 doların altında.
PETROL YOL AYRIMINDA
ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin öncesinde, OPEC+ üretim kotalarını Haziran’daki seviyelerden yüzde 50 artırarak Temmuz ve Ağustos ayları için günlük neredeyse 600 bin varile çıkarmıştı.
Analistler OPEC+’ın bu noktada üretimi düşürmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Ancak, Mart ayında Ukrayna’nın işgaliyle birlikte 140 dolarlık zirvelerden bu yana geçtiğimiz hafta itibarıyla 100 dolar altına gerileyen fiyatlar düşmeye devam ederse, üretimde bir kesinti gündeme gelebilir. “Önümüzdeki ay itibarıyla, OPEC+ salgın döneminde yaptığı üretim kesintilerinin tamamını geri almış olacak” diyen analistler, “Üretim konusunda, şu an bir yol ayrımındayız” şeklinde konuştu.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, LPG’YE ZAM
Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.
HAZİRAN’DA AKARYAKIT SATIŞI AZALDI
Yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yılın ilk altı ayda ise satışlar arttı. Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 düşüşle 312 bin 888 m3 oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,46 düşüşle 2 milyon 549 bin 292 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 78,13 artışla 14 bin 610 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 51,39 artışla 109 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 5,28 düşüşle 260 bin 669 ton olduğu belirtildi.
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