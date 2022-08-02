FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? Petrol yol ayrımında: Tüm dünya bu toplantıyı bekliyor…

Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? Petrol yol ayrımında: Tüm dünya bu toplantıyı bekliyor…

02.08.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol piyasası yarın OPEC üyelerinin gerçekleştireceği aylık toplantıya odaklandı. Toplantı öncesinde ABD ham petrol 94 doların altına geriledi. Brent petrol de 100 doların altında hareket ediyor. Petroldeki düşüş sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim haberlerini araştırıyor. Peki benzin ve motorin litre fiyatına indirim gelecek mi? İşte petrol ve akaryakıt piyasasına ilişkin son dakika haberinin detayları ve 2 Ağustos Salı güncel benzin, motorin fiyatları…

Son dakika: Petrol fiyatlarında tüm dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya liderliğindeki diğer 10 petrol üreticisi ülkeyi bir araya getiren OPEC+ ittifakı, gruptaki ülkelerin Eylül ayında gerçekleştireceği üretime yönelik kotaları belirlemek amacıyla Çarşamba günü bir araya gelecek. Şimdiye kadar gelen haberler, 23 ülkeden oluşan OPEC+ grubunun Eylül ayında üretim seviyesini sabit bırakması ya da ufak bir artışa gitmesi yönünde.

Petrol, piyasanın hafta ortası gerçekleşecek OPEC+ toplantısını beklemeleriyle beş aydan fazla bir sürenin en düşük kapanışına gerilemesinin ardından yatay seyretti. ABD ham petrol 94 doların altına geriledi. Brent petrol de 100 doların altında.

PETROL YOL AYRIMINDA

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin öncesinde, OPEC+ üretim kotalarını Haziran’daki seviyelerden yüzde 50 artırarak Temmuz ve Ağustos ayları için günlük neredeyse 600 bin varile çıkarmıştı.
Analistler OPEC+’ın bu noktada üretimi düşürmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Ancak, Mart ayında Ukrayna’nın işgaliyle birlikte 140 dolarlık zirvelerden bu yana geçtiğimiz hafta itibarıyla 100 dolar altına gerileyen fiyatlar düşmeye devam ederse, üretimde bir kesinti gündeme gelebilir. “Önümüzdeki ay itibarıyla, OPEC+ salgın döneminde yaptığı üretim kesintilerinin tamamını geri almış olacak” diyen analistler, “Üretim konusunda, şu an bir yol ayrımındayız” şeklinde konuştu.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, LPG’YE ZAM

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, LPG’YE ZAM
Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

HAZİRAN’DA AKARYAKIT SATIŞI AZALDI

HAZİRAN’DA AKARYAKIT SATIŞI AZALDI
Yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yılın ilk altı ayda ise satışlar arttı. Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 düşüşle 312 bin 888 m3 oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,46 düşüşle 2 milyon 549 bin 292 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 78,13 artışla 14 bin 610 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 51,39 artışla 109 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 5,28 düşüşle 260 bin 669 ton olduğu belirtildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Banka borçları ile ilgili 4,1 milyon kişinin gözü yapılandırmada! Paralar marketlere aktı…

Banka borçları ile ilgili 4,1 milyon kişinin gözü yapılandırmada! Paralar marketlere aktı…

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...

Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.