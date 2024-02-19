SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesinde yeni kulis! 3000 lira olmuştu, ‘2 bin lira daha artış olacak’ dedi: Tarihi de açıkladı

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse ve oranları kadar ödeme alabilecek. 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de yeni emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Bu kapsamda emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine ise sadece 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.