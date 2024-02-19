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  4. SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesinde yeni kulis! 3000 lira olmuştu, ‘2 bin lira daha artış olacak’ dedi: Tarihi de açıkladı

SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesinde yeni kulis! 3000 lira olmuştu, ‘2 bin lira daha artış olacak’ dedi: Tarihi de açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.02.2024 15:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL’ye yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ikramiyeleri için yüzde 50 zam yapıldığını duyurmasının ardından kulislere yeni bir bilgi yansıdı. Dr. Şeref Oğuz, 2024 bayram ikramiyesi için yeni bir artış daha yapılacağını ve rakamın 5 bin liraya yükseltileceğini iddia etti. Peki kim ne kadar alacak? 2024 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Son dakika haberi… Emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 2000 liradan 3000 liraya yükseltildi. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde duyurdu. Böylece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi toplamda 6 bin TL emekli ikramiyesi alacak. Peki zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi için yeni kulis bilgisi ve haberin detayları…

Anlık Borsa

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 5 BİN TL İDDİASI

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 5 BİN TL İDDİASI

Emekli bayram ikramiyesi artsa da yeni düzenleme milyonlarca emekliyi memnun etmedi. Ekonomim’e yeni kulis bilgisini açıklayan Dr. Şeref Oğuz, emeklilerin tepkilerine neden olan bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğini düşündüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı. Oğuz, yüksek enflasyon ortamında emeklinin bayram ikramiyesinin alım gücünün ciddi oranda düştüğüne dikkat çekerek, iyileştirmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Şeref Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalıpşma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi.

‘ERDOĞAN DUYURACAK’ DEDİ, TARİHİ AÇIKLADI

‘ERDOĞAN DUYURACAK’ DEDİ, TARİHİ AÇIKLADI

Söz konusu artışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını söyleyen Oğuz, "Sanıyorum mart ayının ortasında seçimlere kısa bir süre kala bu açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse ve oranları kadar ödeme alabilecek. 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de yeni emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Bu kapsamda emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine ise sadece 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

RESMİ GAZETE KARARI BEKLENİYOR

RESMİ GAZETE KARARI BEKLENİYOR

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
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