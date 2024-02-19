SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesinde yeni kulis! 3000 lira olmuştu, ‘2 bin lira daha artış olacak’ dedi: Tarihi de açıkladı

Son dakika haberi… Emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 2000 liradan 3000 liraya yükseltildi. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde duyurdu. Böylece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi toplamda 6 bin TL emekli ikramiyesi alacak. Peki zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi için yeni kulis bilgisi ve haberin detayları…
Emekli bayram ikramiyesi artsa da yeni düzenleme milyonlarca emekliyi memnun etmedi. Ekonomim’e yeni kulis bilgisini açıklayan Dr. Şeref Oğuz, emeklilerin tepkilerine neden olan bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğini düşündüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı. Oğuz, yüksek enflasyon ortamında emeklinin bayram ikramiyesinin alım gücünün ciddi oranda düştüğüne dikkat çekerek, iyileştirmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde.
Hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Şeref Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalıpşma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi.
Söz konusu artışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını söyleyen Oğuz, "Sanıyorum mart ayının ortasında seçimlere kısa bir süre kala bu açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.
Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse ve oranları kadar ödeme alabilecek. 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de yeni emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Bu kapsamda emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine ise sadece 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.
Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.