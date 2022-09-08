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  4. SON DAKİKA | Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında… Kamu-özel banka tartışmasına nokta koyacak rakamı duyurdular: ‘15 bin liranın da üzerine çıkabilir’

SON DAKİKA | Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında… Kamu-özel banka tartışmasına nokta koyacak rakamı duyurdular: ‘15 bin liranın da üzerine çıkabilir’

08.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için büyük bir yarışa girdi. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarının daha düşük ödeme yapması dikkat çekmişti. Ancak iddialara göre kamu bankalarının yakın zamanda harekete geçerek promosyon rakamlarını 15 bin liranın bile üzerine çekebileceği öğrenildi. İşte banka promosyonları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Bankalar emekli maaş promosyonu için adeta yarışa girdi. Özel bankalarda emekli promosyonları 10 bin liraya dayanırken kamu bankaları bu rakamların çok daha gerisinde kalmıştı. Ancak son edinilen bilgiye göre kamu bankalarının emekli maaş promosyonlarında harekete geçeceği öğrenildi. Bugüne kadar emekli maaş promosyon yarışına girmeyen kamu bankalarının yakın zamanda rakamı 15 bin liraya yükselteceği iddia edildi.

YAPI KREDİYAPI KREDİ

Paramedya internet sitesine bilgi veren üst düzey bir bankacı, kamu bankalarının yakın zamanda harekete geçeceğini ifade ederek, “Kamu bankaları aslında daha Akbank’ın kampanyayı başlatmasından hemen sonra çalışma başlattı. Ancak bu promosyon için bekletildi. Bu süre içerisinde kamu bankalarından on binlerce emekli özel bankalara maaşlarını transfer etti” dedi.

ERDOĞAN'IN DUYURMASI BEKLENİYOR

Kaynaklar, 15 bin liralık emekli maaş promosyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu belirtirken, “Kamu bankalarının promosyon müjdesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 15 bin liralık rakam daha da yukarı çekilebilir” bilgisini paylaştı.

ÜÇ KAMU BANKASI BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Kamu bankaları emekli promosyonu konusunda halen birlikte hareket ediyorlar. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaş promosyonu olarak 300 lira ile en yüksek 750 lira arasında bir ücreti 3 yıl için ödüyor. Özel bankalarda ise bu rakam 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
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