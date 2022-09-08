SON DAKİKA | Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında… Kamu-özel banka tartışmasına nokta koyacak rakamı duyurdular: ‘15 bin liranın da üzerine çıkabilir’

Son dakika: Bankalar emekli maaş promosyonu için adeta yarışa girdi. Özel bankalarda emekli promosyonları 10 bin liraya dayanırken kamu bankaları bu rakamların çok daha gerisinde kalmıştı. Ancak son edinilen bilgiye göre kamu bankalarının emekli maaş promosyonlarında harekete geçeceği öğrenildi. Bugüne kadar emekli maaş promosyon yarışına girmeyen kamu bankalarının yakın zamanda rakamı 15 bin liraya yükselteceği iddia edildi.

Paramedya internet sitesine bilgi veren üst düzey bir bankacı, kamu bankalarının yakın zamanda harekete geçeceğini ifade ederek, “Kamu bankaları aslında daha Akbank’ın kampanyayı başlatmasından hemen sonra çalışma başlattı. Ancak bu promosyon için bekletildi. Bu süre içerisinde kamu bankalarından on binlerce emekli özel bankalara maaşlarını transfer etti” dedi.

ERDOĞAN'IN DUYURMASI BEKLENİYOR

Kaynaklar, 15 bin liralık emekli maaş promosyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu belirtirken, “Kamu bankalarının promosyon müjdesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 15 bin liralık rakam daha da yukarı çekilebilir” bilgisini paylaştı.

ÜÇ KAMU BANKASI BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Kamu bankaları emekli promosyonu konusunda halen birlikte hareket ediyorlar. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaş promosyonu olarak 300 lira ile en yüksek 750 lira arasında bir ücreti 3 yıl için ödüyor. Özel bankalarda ise bu rakam 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda.