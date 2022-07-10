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  4. Son dakika: Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde hesaplarda! Bankalar promosyon yarışına girdi… Tutar daha da yükseldi…

Son dakika: Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde hesaplarda! Bankalar promosyon yarışına girdi… Tutar daha da yükseldi…

10.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bankaların emeklilere sağlayacağı promosyon ücretleri belli oldu. Ödeme miktarı yukarı çekildi. SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı mensubu emekliler ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Bu ücretlerin bazı bankalarda 5 bin 500 liraya kadar yükseldiği görüldü. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşı farklı bir bankaya nasıl taşınır? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılıyor? İşte güncel promosyon rakamları...

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika değişiklik kararı alındı. Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Son olarak emeklilerin taban maaşları 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi.

Net, ek koşulsuz 5.000 TL promosyon ödemesi emekli vatandaşları bekliyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar zamlı maaş ödemelerinin ardından banka değişikliği yaparsa avantajlı olacak. Promosyon ödemelerinde alınan emekli aylığı belirleyici oluyor. Bankalar tarafından belirlenen sınırlar nedeni ile başvurunun zam öncesinde yapılması düşük promosyon alınmasına sebebiyet verebilir. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli aylığının 3.500 TL'ye yükseltilmesi ile tüm emekliler banka promosyonlarının tavan ödemesinden yararlanabilir hale geldi. Çift aylık alanlar ise maaş toplamı üzerinden tek bir promosyon ödemesi alabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...

İŞTE YENİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ...

TEB

TEB
TEB emekliler için harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada emekli promosyonunda üst liminitin 5.500 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara maaşları oranında promosyon ödemesi yapılıyor. TEB tarafından belirlenen maaş oranlarına göre 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ancak emekli zammı sonrası yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL seviyesine çekildi. Dolayısıyla TEB'de tüm emeklilere 5.500 lira promosyon ödeniyor.
Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapılıyor. 1.499 TL maaş alanlara 500 TL 1.500-2.499 TL maaş alanlara 625 TL 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL nakit promosyon ödeniyor.
TEB nakit promosyon dışında ek promosyon ödemesi de yapıyor. Ek promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin 1 adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekiyor. Bu durumda toplam ödenen promosyon tutarı ise şöyle; 1.499 TL maaş alanlara 3.800 TL 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.500 TL

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin 5.000 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadar olan emeklilere 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında olanlara 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca iki adet otomatik faura ödeme talimatı veren emeklilere 100 TL ek ödeme yapıyor. Öte yandan emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler 2.000 TL'ye kadar sıfır faizli esnek hesap limitinden de yararlanabiliyor. Yapı Kredi promosyon kampanyası temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank da emekli promosyonunda artışa giden bankalar arasında yer alıyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere net 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Emekli promosyonundan emekli maaşını 3 yıl süre ile bankadan alacağına dair "emekli maaş taahhütnamesi" imzalayan emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlar yararlanıyor.
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emekli maaşı banka promosyonları
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