Son dakika: Emeklilik sistemi değişiyor! Prim günü sayısı nasıl eşitlenecek? İşte detaylar...

Emeklillik sistemi değiştirmek için düğmeye basıldı. Milyonlarca kişi EYT için gözünü Aralık ayına çevirmişken emeklilik sistemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ‘prim gün sayısı’ ile ilgili çok kritik bir detayı açıklamıştı. Bağ-Kur ile SSK emeklilik sistemi için aradaki prim farklılığının giderileceğini duyurmuştu. Peki “Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek?” İşte emeklilikle ilgili yaşanan gelişmenin detayları…

Bir Bağ-Kur'lu 9 bin gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5750 gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.

PRİMLER EŞİTLENECEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim.

8 Eylül 1999 öncesindeki yasaya göre EYT'liler SSK'da 5000 gün ile emekli olabilirken Bağ-Kur'da bu rakam erkeklerde 9.000 gün kadınlarda 7.200 güne çıkıyor.