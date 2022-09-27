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Son dakika: Emeklilik sistemi değişiyor! Prim günü sayısı nasıl eşitlenecek? İşte detaylar...

27.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli gelişme yaşandı. EYT ile ilgi çalışmalar hızlanırken emeklilik sistemini değiştirecek bir düzenleme için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderileceğini açıklamıştı. Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek? İşte emeklilik sistemiyle ilgi son dakika haberinin detayı...

Emeklillik sistemi değiştirmek için düğmeye basıldı. Milyonlarca kişi EYT için gözünü Aralık ayına çevirmişken emeklilik sistemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ‘prim gün sayısı’ ile ilgili çok kritik bir detayı açıklamıştı. Bağ-Kur ile SSK emeklilik sistemi için aradaki prim farklılığının giderileceğini duyurmuştu. Peki “Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek?” İşte emeklilikle ilgili yaşanan gelişmenin detayları…

Bir Bağ-Kur'lu 9 bin gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5750 gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.

PRİMLER EŞİTLENECEK

PRİMLER EŞİTLENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim.
8 Eylül 1999 öncesindeki yasaya göre EYT'liler SSK'da 5000 gün ile emekli olabilirken Bağ-Kur'da bu rakam erkeklerde 9.000 gün kadınlarda 7.200 güne çıkıyor.
Şimdi Bağ-Kur'luların da diğer SSK'lı EYT'liler gibi daha az primle emekliliği söz konusu olabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
bağkur emekli ssk
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