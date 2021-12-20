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Son dakika: En düşük 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isimden kritik sözler!

20.12.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler emekli maaşlarında yapılacak düzenleme çevrildi. Kulislerde yüzde 40 oranı konuşulurken uzmanlar farklı alternatiflerin de altını çiziyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşından memur zammına intibak ihtimalinden prim sayısına birçok konuda sorularımızı yanıtladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Asgari ücrete oransal olarak bir zam yapıldı. Asgari ücreti herkes merak ediyordu. Çünkü ücretlilerin, emeklilerin, memurların ne kadar maaş alacağı konusunda biraz daha şekillenmesi amacıyla herkes asgari ücreti bekliyordu. Özellikle bu dönemde insanların gelirleri düşünce ücretlerin ne olacağını daha çok merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur zammıyla ilgili sorularımızı yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...

- Recep Demircan / Mynet -

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? 'BEKLENTİ BU YÖNDE...'

Asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Emeklilerin maaşlarına da enflasyon göre zam yapılıyor. Bu enflasyona göre de 5 aylık dönemde yılda iki kere bir Ocak, bir Temmuz ayında zam yapılıyor. İkinci dönemde % 8.45 oranında zam yapılmıştı. Şimdi Ocak ayında asgari ücrete yakın bir oranda zam yapılabilmesi için en yüzde % 42 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Bu zam oranıyla emeklilerin zam oranı da asgari ücretlininkine eşitlenmiş oluyor. Beklenti bu yönde.
Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye tamamlanıyor şu anda. En düşük emekli maaşında da biraz daha artış beklentisi var. Yüzde 40'ın üzerinde bir beklenti var. Çünkü en düşük emekli maaşı 2004 yılına kadar asgari ücretin altına düşmemişti. Şimdi asgari ücret 4253 TL oldu, en düşük emekli maaşı 1500 TL. 1500 TL'ye tamamlanıyor daha doğrusu. Böylece en düşük maaşında 3500 TL'ye kadar yükseltilmesi bekleniyor.
Yüksek oranlı bir zam olacağını düşünüyorum ama bu oran dışında en düşük emekli maaşlarının belli bir seviyeye çıkarılması gerekiyor. Şu anda emekli maaşı hesapla sistemi çok negatif yönlü. Prim ödendikçe maaşlar düşüyor. Bu da kendini zaten emekli maaşlarında gösterdi. 1200, 1300 TL emekli maaşı alan o kadar çok var ki, maaşı 1500 TL'ye tamamlanıyor.
Sadece oransal zam değil, en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çıkarmak, emeklilere intibak veya seyyanen bir zam yapılmalı. Örneğin emeklilere yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. Bunun yanında seyyanen 100 TL veya 200 TL veya prim, gün sayısına göre bir intibak yapılabilir. 2000 yılına kadar emekli olanlara bir intibak yapılmıştı.
Yüzde 40 yapılabilir bir zam ama en düşük emekli maaşı 2100 TL'ye çıkar. Bu da çok anlam ifade etmez. Şöyle bir şey söylenebilir; emekli maaşlarına yüzde 40 zam yapıyoruz, en düşük emekli maaşını ise 2600 TL'ye çıkardık gibi bir açıklama yapılabilir. Beklenti de bu yönde zaten. Herkese yüzde 40 zam yapılsa dahi 1500 TL alan birisinin emekli maaşı 2100 TL'de kalır. Bu da çok düşük bir maaş olur çünkü asgari ücret 4253 TL.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Vedat Bilgin
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
yahu arkadaş memur ve emekli diyorsunuz açıklamalarda bir tane satır da memur a şu kadar diye oran geçmiyor ne diye milleti kandırıyorsunuz memur zaten sözleşme gereği 5+ Enflasyon farkı oda 7,5 civarında toplamda 12-14 arasında bir oran olacak herşey bu kadar artarken bu oran yazık değilmi ?
Yazık olur mu! Memur, Yunan gavurundan yapıldığı için ne kadar süründürülürse o kadar mutlu olacak kıskanç, cahil, kpss kazanamayacak kadar çapsız, bir sığır kitle var. Onlar nasıl mutlu bilemezsin. Yukarıdaki de zaten bunların oyuna talip! Algıyı yarat yarat kandır geç. %36 verdim, kümülatif mümülatif. Buna oy verenler çok anlar ya kümülatiften! Şimdi de %40 veriyor! Yersen!
VERDİĞİ ASGARİ ÜCRET ERİDİ ZATEN DOLAR FIRLADI GİTTİ EY AKP BU NEYİN İNADI MİLLET PERİŞAN ELİN BULGARI BİZİM EVİMİZE AİLEMİZE ALMADIKLARIMIZI GELİP ALIP GÜLE OYNAYA GİDİYOR BU MİLLİLİK. KENDİ YANDAŞLARINA DOLARLA İHALE VERİP VATAN EVLATLARINIDA MİLLİ PARA DİYORSUNUZ BAKIN BAKALIM MİLLİ PARA DEĞERİ NE HALE GELDİ YETER ARTIK
Devlet asgari ücret ne diyorsa ve kimse bunun altında veremez diyorsa en başta kendisi 4250 TL nin altında vermemelidir çok konuşmaya tartışmaya gerek yok...Güzel ülkemin insanları en güzelini HAK ediyor....gerekirse zengine özel vergi yasası çıkarın,gerekirse büyün kamuda ki hususi araçların %80 nini satın harcamaları en aza çekin fakat İNSANIMIZA verin...

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