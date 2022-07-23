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Son dakika: EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı! Tarih belli oldu: 6 milyon kişi var ama…

23.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca EYT’li vatandaşlar, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt arıyor. Masada birçok formül yer alırken, 6 milyon kişiyi etkileyecek kararda yeni bir detay ortaya çıktı. Uzmanlar yasa çıksa ilk etapta sadece 700-800 bin kişinin emekli olabileceğinin altını çizerken, sürenin 10 yıla yayılabileceğini bildirdi...

Son dakika EYT haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi. Peki, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” İşte son dakika EYT haberinin detayları…

SON DAKİKA: EYT İÇİN TARİH VERİLDİ

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmasına dair çalışmaları tamamlayan Bakanlık, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda, EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.
İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor. EYT konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor. Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

6 MİLYON KİŞİ EYT İSTİYOR

6 MİLYON KİŞİ EYT İSTİYOR
Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.
Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.
Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.
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