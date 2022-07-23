Son dakika: EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı! Tarih belli oldu: 6 milyon kişi var ama…

Son dakika EYT haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi. Peki, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” İşte son dakika EYT haberinin detayları…

SON DAKİKA: EYT İÇİN TARİH VERİLDİ

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmasına dair çalışmaları tamamlayan Bakanlık, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi.