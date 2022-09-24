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  4. SON DAKİKA | EYT’de SGK ve Bağ-Kur ayrımı netleşti: Stajyerlik ve çıraklık kapsama dahil oluyor!

SON DAKİKA | EYT’de SGK ve Bağ-Kur ayrımı netleşti: Stajyerlik ve çıraklık kapsama dahil oluyor!

24.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kritik viraja girildi. EYT için çalışmalar hız kazanırken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT’de prim gün sayısının eşitleneceğini söyleyerek çözüm aşamasına gelindiğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur kapsamında EYT bekleyenlerin prim gün sayıları içinse kritik bir detay ortaya çıktı. Öte yandan staj ve çıraklık sürelerinin de emeklilik kapsamına alınacağı öğrenildi. Peki EYT için süreç nasıl işleyecek? Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek? İşte detaylar…

Son dakika… Milyonlarca kişi, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?”, “Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek?”, “Maaş hesabı ne olacak?”, “İlk maaşlar ne zaman yatacak?” gibi soruların cevabına yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in üst üste yaptığı açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlar için artık yolun sonuna gelindiğini gösterdi. EYT ile ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

EYT’DE KRİTİK VİRAJA GİRİLDİ

Geçtiğimiz gün prim gün sayısı konusunda bir düzenleme yapılacağını bildiren Bakan Vedat Bilgin, “Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Çalışma Bakanlığı her insanımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin dünkü açıklamasında ise EYT ile ilgili yaşanan sorunun yaşla ilgili olduğunu, emeklilik yaşıyla ilgili çözüm aşamasına geldiklerini söyleyerek EYT dosyasının çözümünün tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Bakan Bilgin, "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

PRİM GÜN SAYISI AŞAĞI ÇEKİLECEK

PRİM GÜN SAYISI AŞAĞI ÇEKİLECEK

Bakanın açıklamaları sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki EYT’lilerin prim gün sayılarının nasıl eşitleneceğini merak edilirken, 5000 prim günü olanın da 9000 bin prim günü olanın da EYT’ye dahil edileceği ancak; maaş hesabında ise prim günü farklı olan kişilerin farklı emekli maaşı alacağı ifade ediliyor. Edinilen son bilgiye göre ise prim eşitlemede prim gün sayısının artmayacağı ve Bağ-Kur’luların istenilen prim gün sayısında aşağıya çekilmesi söz konusu olacak.

STAJ VE ÇIRAKLIK EMEKLİLİK KAPSAMINA ALINACAK

STAJ VE ÇIRAKLIK EMEKLİLİK KAPSAMINA ALINACAK

Gelinen noktada stajyer ve çırakların durumunda da soru işaretleri var. Burada da stajyer ve çırakların işe başlama tarihlerinin emeklilikte geçerli olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. İşe başlama tarihi 8 Eylül 1999 olan stajyer ve çıraklar için 18 yaşa dikkat edileceği ifade ediliyor. Staj süresi sigortalılık süresinin tamamlanması açısından önemli olacak.

ÜÇ AYRI MAAŞ HESABI

ÜÇ AYRI MAAŞ HESABI

Bakanlığın hazırladığı teknik çalışmada en önemli konulardan biri ise maaş hesaplaması. EYT'lilerin emekli oldukları tarihte primlerine ve kazançlarına göre maaş belirlenecek. Buna göre üç dönem esas alınacak. 1999 öncesi 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönem değerlendirilerek üç ayrı hesaplama yapılacak. Bu üç hesap birleştirilerek emekli maaşı ortaya çıkartılacak. Kapsam ve emekli olacak kişi sayısı belli olduktan sonra yine maliyet de hesaplanacak. Böylece ödenecek maaşların miktarı ve bütçeye maliyeti de ortaya çıkmış olacak.
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Anahtar Kelimeler:
EYT
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