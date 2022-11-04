SON DAKİKA EYT HABERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar artık gün sayıyor: 2 tabloda EYT yasası için yol haritası! İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları…

Son dakika… Toplamda 4,5 milyon Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kişi var. Sayıları milyonları bulan EYT’liler için artık son ayın içerisine girildi. Hükümet kanadında çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Konuya ilişkin geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamasında EYT düzenlemesinin yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ifade edilmişti. Erdoğan ise EYT ile ilgili çalışmalar için, “Önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti. EYT yasasının yeni yıldan sonra ise yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hükümetin ve EYT’lilerin izlediği rota da belli oldu. Yasa için hükümet kanadında 6 adımlı çalışmanın sonuna gelirken, EYT’lilerin de dikkat etmesi gereken önemli konu başlıkları belli oldu.
8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile EYT’li olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek. Ancak EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Bu talep gerçekleşirse EYT’de kapsamın genişlemesi durumu söz konusu.