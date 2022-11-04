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  4. SON DAKİKA EYT HABERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar artık gün sayıyor: 2 tabloda EYT yasası için yol haritası! İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları…

SON DAKİKA EYT HABERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar artık gün sayıyor: 2 tabloda EYT yasası için yol haritası! İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları…

04.11.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde milyonlar nefesini tuttu, Aralık ayında Ankara’dan yapılacak açıklamayı bekliyor. “EYT yasası kimleri kapsayacak?”, “EYT’de tek formül ne?” gibi sorular gündemi meşgul ederken 2 tabloda hükümetin ve emeklilikte yaşa takılanların yol haritası artık tamamen netleşmiş durumda. Peki EYT’li vatandaşlar yasa öncesi nelere dikkat etmeli? İşte akıllardaki soruların cevapları ve EYT son dakika gelişmelerinin detayları…

Son dakika… Toplamda 4,5 milyon Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kişi var. Sayıları milyonları bulan EYT’liler için artık son ayın içerisine girildi. Hükümet kanadında çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Konuya ilişkin geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamasında EYT düzenlemesinin yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ifade edilmişti. Erdoğan ise EYT ile ilgili çalışmalar için, “Önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti. EYT yasasının yeni yıldan sonra ise yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT YASASI İÇİN TEK FORMÜL, SON VİRAJ!

Hemen hemen her yıl 500 bin kişi normal yaş ve prim süresini tamamlayarak emekli olurken, prim gün sayısı dolmuş ancak yaş bekleyen 4,5 milyon kişi ise EYT yasasının çıkması artık gün sayıyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin yasa sonrası emekli olması beklenirken, hükümetin masasındaki tek formülün ise ne olduğu halâ netlik kazanmış değil. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, mağduriyet yaratan 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu belirtiliyor.

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hükümetin ve EYT’lilerin izlediği rota da belli oldu. Yasa için hükümet kanadında 6 adımlı çalışmanın sonuna gelirken, EYT’lilerin de dikkat etmesi gereken önemli konu başlıkları belli oldu.

Hükümetin yol haritasındaki başlıklar

Hükümetin yol haritasındaki başlıklar
  • Kapsam
    Şartlar
    Maliyet
    Tasarı
    Yasa
    Uygulama

EYT’linin yol haritası

EYT’linin yol haritası
  • Tarih
    Prim
    Yıl
    Başvuru
    Tazminat
    Maaş

5

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8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile EYT’li olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek. Ancak EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Bu talep gerçekleşirse EYT’de kapsamın genişlemesi durumu söz konusu.

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EYT

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