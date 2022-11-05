Son dakika... EYT için 12 maddeli yol haritası ortaya çıktı! Tek formül, son viraj...

5

8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile EYT’li olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek. Ancak EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Bu talep gerçekleşirse EYT’de kapsamın genişlemesi durumu söz konusu.