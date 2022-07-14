Son dakika: EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadınlar ve erkekler için farklı uygulama: Prim gün sayısı ve yıl şartı detayı…

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için takvim ve yol haritası netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in her fırsatta dile getirdiği gibi önce 3600 ek gösterge daha sonra 2022 yılı asgari ücrete ara zam ve daha sonra da memur ile emekli maaşları için düzenlemeler yapılmıştı. Meseleler sırayla çözüme kavuşturulurken sıra EYT’liler için yapılacak düzenlemeye geldi. Hedef ise, EYT sorununu yıl sonuna kadar çözmek. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT’de masadaki formüller neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek? İşte EYT konusunda son dakika haberinin detayları…

EYT İÇİN 5 AŞAMALI YOL HARİTASI

EYT İÇİN YIL SONU İŞARET EDİLDİ Geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bir açıklamada bulunan Bakan Vedat Bilgin EYT için ilk kez tarih belirtti. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT'nin bu yıl sonuna kadar çözülecek konular arasında yer aldığını söyleyerek, “Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" dedi.

1- KAPSAMIN BELİRLENMESİ Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

2- EMEKLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.