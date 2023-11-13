SON DAKİKA | Gözler kulaklar asgari ücret zammında! 2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir... 'Refah payı dahil olursa oraları görebilir'

Son dakika asgari ücret haberleri... Sene sonuna gelindikçe Türkiye'nin ekonomi gündemi arasında asgari ücret, memur ve emekli zammı var! Buna göre 2024'te asgari ücretin ne kadar olacağını da büyük bir merakla takip ediliyor. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, asgari ücret tahminini açıkladı.



