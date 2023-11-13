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  4. SON DAKİKA | Gözler kulaklar asgari ücret zammında! 2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir... 'Refah payı dahil olursa oraları görebilir'

SON DAKİKA | Gözler kulaklar asgari ücret zammında! 2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir... 'Refah payı dahil olursa oraları görebilir'

13.11.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi, bekarı... Herkesin gözü asgari ücret zammında! 2024 asgari ücret zammı için yeni tahmin geldi. Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altı aylık enflasyon rakamlarına göre yeni asgari ücret tutarı belirlenecek. Mevcut asgari ücret rakamının üzerine oranlar da hesaplanmaya başlandı.

Son dakika asgari ücret haberleri... Sene sonuna gelindikçe Türkiye'nin ekonomi gündemi arasında asgari ücret, memur ve emekli zammı var! Buna göre 2024'te asgari ücretin ne kadar olacağını da büyük bir merakla takip ediliyor. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, asgari ücret tahminini açıkladı.


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2 SENEDİR SÜREN EZBERİ MEHMET ŞİMŞEK BOZABİLİR! ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ...

2 SENEDİR SÜREN EZBERİ MEHMET ŞİMŞEK BOZABİLİR! ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, asgari ücretle ilgili tahminde bulunurken 2 senedir yapılan ara zammın bu sene gündemden kalkabileceğini belirtti. Hazine ve Maliye yönetimi burada tek seferlik bir zam hazırlığında diyen Kaya, Bakan Mehmet Şimşek'i işaret etti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 17-18 BİN TL TAHMİNİ!

ASGARİ ÜCRET İÇİN 17-18 BİN TL TAHMİNİ!

"Sene sonunda altı aylık enflasyona baktığımızda %38 - %40 seviyelerini göreceğiz. Hükümetin açıklamış olduğu refah payını da ilave ettiğimizde 2024 yılında yapılan asgari ücrete zammın nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz.

Tavan ücret söz konusu olabilir. Asgari ücretin 17 bin TL - 18 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak ve Ocak 2024 asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücretle ilgili vergi konusu gündemde değil damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Hazine ve Maliye yönetimine baktığımızda 2024 yılında asgari ücrete iki sefer değil tek sefer zam yapılacağını görebiliyoruz. Açıklamalar bu yönde."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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