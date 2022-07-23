Son dakika: Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yaradı! Tabelalar değişiyor: Motorin ve benzin…

Son dakika haberi: Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre motorin litre fiyatı için indirim gözüktü. Peki 23 Temmuz Cumartesi güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıt fiyatlarında indirim için son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.