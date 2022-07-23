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Son dakika: Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yaradı! Tabelalar değişiyor: Motorin ve benzin…

23.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Üst üste gelen benzin ve motorindeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Motorin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi günü 92 kuruşluk indirim yapılacağı öğrenildi. Peki 23 Temmuz Cumartesi güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte akaryakıt piyasasındaki son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberi: Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre motorin litre fiyatı için indirim gözüktü. Peki 23 Temmuz Cumartesi güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıt fiyatlarında indirim için son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Petrol fiyatlarında Perşembe günü yaşanan sert düşüşün haftanın son işlem gününde devamı gelmedi. ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, devam eden jeopolitik riskler ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentileri nedeniyle yaşanan küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.

PUTİN İLE SELMAN’DAN PETROL GÖRÜŞMESİ

PUTİN İLE SELMAN’DAN PETROL GÖRÜŞMESİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Biden'ı ağırlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile petrol piyasasının durumuna ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Dünya petrol piyasasının cari durumu detaylı şekilde değerlendirildi. OPEC+ çerçevesinde daha fazla koordinasyonun önemi vurgulandı. Görüşmede, OPEC+ içinde ye alan ülkelerin global enerji piyasasında denge ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli yükümlülüklerini tutarlı şekilde yerine getirmeye devam etmelerinden duyulan memnuniyet not edildi" denildi.
OPEC+ petrol üretim politikasını değerlendirmek için 3 Ağustos'ta toplanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 Temmuz Cumartesi)

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 Temmuz Cumartesi)
İSTANBUL Motorin litre fiyatı 25,40 TL Benzin litre fiyatı 22,70 TL LPG litre fiyatı 10,52 TL
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