Sözleşmeli aile hekimleri ve çalışanlarına müjde! 3000 TL ve 1500 TL...

2020 Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanları en çok zorlanan meslek gruplarından biri oldu. Koronavirüs aşılarının hız kazandığı dönemde de büyük bir özveriyle vatandaşları aşılama konusunda emek harcayan çalışanları, Sağlık Bakanlığı unutmadı.

Pandemi döneminde verdikleri hizmetler ile tarihe geçen sağlık çalışanlarına, maddi destek ise Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Buna göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren 3 ay boyunca sözleşmeli aile hekimlerine aylık 3 bin, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacağı açıklandı.