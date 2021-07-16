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Sözleşmeli aile hekimleri ve çalışanlarına müjde! 3000 TL ve 1500 TL...

16.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, birçok sağlık çalışanının beklediği ödemeler için harekete geçildi. Koronavirüs aşısı uygulamalarının son aylarda hız kazanması sonrasında sağlık çalışanları oldukça özverili bir iş çıkartıyor. Sağlık Bakanlığı da sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmalarını desteklemek amacıyla adımlar atmaya başladı.

2020 Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanları en çok zorlanan meslek gruplarından biri oldu. Koronavirüs aşılarının hız kazandığı dönemde de büyük bir özveriyle vatandaşları aşılama konusunda emek harcayan çalışanları, Sağlık Bakanlığı unutmadı.

Pandemi döneminde verdikleri hizmetler ile tarihe geçen sağlık çalışanlarına, maddi destek ise Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Buna göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren 3 ay boyunca sözleşmeli aile hekimlerine aylık 3 bin, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacağı açıklandı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme!

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) salgını aşılamaları kapsamında, 1 Temmuz tarihinden itibaren 3 ay süre ile sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin lira, aile sağlığı çalışanlarına ise aylık bin 500 liraya kadar ilave bir ödeme yapılacağını açıkladı.
Bu ek ödemeler kapsamında brüt tutarı ile devlet tarafından karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri, yayımlanan düzenlemenin maddelerinde açıklanacak.

Daha önce de verildi

Daha önce de verildi
Bu gibi bir destek daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık çalışanlarına yapılmıştı. 8 Mayıs tarihinde yapılan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan bazı personeller, 1 Nisan 2021 tarihinden sonra (Nisan dahil) Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayacak şekilde ödemelerden yararlandı.
Bu kapsamda sağlık çalışanlarına ödenen ek ödemeler, personelin çalışma alanına ve görev sürelerine göre de değişiklik gösteriyor.
2021 Nisan tarihinde yapılan ödemeler, 500 TL ve 4 bin 800 TL arasında değişiklik gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aile hekimi Sağlık Bakanlığı
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