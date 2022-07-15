Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinde takvim netleşti! İlk toplantı Beştepe’de yapıldı: Masada 3+1 formülü var…

Kadro bekleyen sözleşmeli personel için gözler ekim ayına çevrildi. Meclis açılınca mali ve özlük haklarla ilgili yasa için harekete geçilecek. Açıklama geçtiğimiz günlerde, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak" dedi.
TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALMIŞTI
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde tıpkı 3600 ek gösterge gibi kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadro meselesi de dahil olmak üzere sözleşmeliler ile ilgili bir çalışma yapılacağı ve bu çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanacağı bir madde olarak yer almıştı.
BAKAN BİLGİN’DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz." diye konuştu.
Sözleşmelilerin beklediği haber geldi
KADRO HAKLARI İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Kamuda yaklaşık 565 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gündemde. Kapsamlı bir düzenleme yapılacak ve bu düzenlemeyle sözleşmeli personele kadro hakkı verilecek. Kadro hakları isteğe bağlı olacak. Çalışmalar kapsamında detaylar netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacak.
TOPLU SÖZLEŞMEYE YAZILDI
Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek yasalaştı. Toplu sözleşme metninde yer alan 52. maddede sözleşmeli personel ile ilgili hüküm de şimdi gündeme alındı. Sabah’ta yer alan haberde, söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.
İLK TOPLANTI BEŞTEPE’DE
Konuyla ilgili bayramdan önce ilk toplantılar da yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları bu konuda çalışmalarını sürdürecekler. Daha sonra ilgili sendikalarla da müzakere edildikten sonra sorunun çözümü gerçekleşecek. Ortaya çıkartılacak taslak metinlerden birisi tamamlanarak Meclis'e sevk edilmiş olacak. Takvimin özellikle Ekim ayında tamamlanması ve uygulamanın da Ocak 2023 ile başlaması gündemde. Böylece 3600 ek göstergede olduğu gibi uygulama 15 Ocak 2023'de başlayabilecek.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN 3+1 FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Burada değişik formüller de ortaya çıkmaya başladı. Bu formüller üzerinden çalışmalar yürütülecek. Özellikle kamu hizmetinin devamı ve kalitesinin artması ile ilgili tedbirler de alınacak. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak. Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak.
Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak.
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