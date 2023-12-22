SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... Herkes yüzde 40 diye düşünürken, hükümet tüm hesapları bozacak! Emekli maaşında zam oranı yükselebilir: 'Denge' detayı!

Emekli zamlı maaşları için tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamına çevrilmiş durumda. Yaklaşık 16 milyon emekli Ocak aynın yaklaşmasıyla 2024 zamlı maaşları merak etmeye başladı. Vatandaşlar 'Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?' sorularına yanıt ararken, memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları ise neredeyse netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklisi için zam oranını açıklarken; gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde. Yaklaşık 12-13 milyon emekli 6 aylık enflasyon rakamını merak ederken, 'denge kurulacak' iddiası kulisleri hareketlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yaklaşık yüzde 40 zam alması beklenirken bu oranın hükümet tarafından yükseltileceği konuşuluyor.
12-13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 33,66'lık zam oranını garantilerken, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre bu oranın yüzde 39 sevilerine yükselmesi bekleniyor.
7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 5 aylık enflasyon rakamlarına göre 10 bin TL'nin üzerine çıkması artık kesinleşti.
5 aylık yüzde 33,66'lık enflasyon rakamlarına göre 2024 emekli maaşları ise şöyle olacak;
7 bin 500 TL'lik maaş 10 bin 24 TL olacak.
8 bin TL'lik maaş 10 bin 692 TL olacak.
9 bin TL'lik maaş 12 bin 29 TL olacak.
10 bin TL'lik maaş 13 bin 336 TL olacak.
11 bin TL'lik maaş 14 bin 702 TL olacak.
12 bin TL'lik maaş 16 bin 39 TL olacak.
13 bin TL'lik maaş 17 bin 375 TL olacak.