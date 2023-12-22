SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... Herkes yüzde 40 diye düşünürken, hükümet tüm hesapları bozacak! Emekli maaşında zam oranı yükselebilir: 'Denge' detayı!

Emekli zamlı maaşları için tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamına çevrilmiş durumda. Yaklaşık 16 milyon emekli Ocak aynın yaklaşmasıyla 2024 zamlı maaşları merak etmeye başladı. Vatandaşlar 'Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?' sorularına yanıt ararken, memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları ise neredeyse netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklisi için zam oranını açıklarken; gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde. Yaklaşık 12-13 milyon emekli 6 aylık enflasyon rakamını merak ederken, 'denge kurulacak' iddiası kulisleri hareketlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yaklaşık yüzde 40 zam alması beklenirken bu oranın hükümet tarafından yükseltileceği konuşuluyor.



