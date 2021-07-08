Süper Loto çekilişi ne zaman? Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama sayfası...

Süper Loto şans oyunlarının en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. "Süper Loto çekilişi ne zaman?" , "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Süper Loto sonuçlarını "buraya" tıklayarak görebilirsiniz. İşte ayrıntılar...
8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu
Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor.
21.30'da başlayan çekiliş noter huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Sonuçlar kısa zamanda açıklanıyor.
8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi gerçekleşti. İşte sonuçlar: 4-7-10-19-47-55
6 TEMMUZ 2021 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI
6 Temmuz gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları şu şekildeydi: 21-22-28-47-48-54
SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Loto'da seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.
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