Talep patlaması yaşanıyor! 100 bin kişiye iş fırsatı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık olarak bir buçuk yıldır çeşitli tedbirler uygulanıyordu. Ancak aşılama sürecinin ülkemizde hız kazanması ile birlikte kademeli normalleşme sürecinde adımlar atılmaya başlandı. Son olarak 1 Temmuz'da alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma, seyahat ve düğün törenlerine getirilen yasaklar tümüyle kaldırıldı. Bu kapsamda yasakların kalkması ile ertelenen düğün törenleri yapılmaya başlandı. Düğün sektöründeki bu hareketlilik ve pandemide evinden sıkılan kişilerin mobilya sektörüne yönelmesi ile büyük bir talep patlaması yaşanıyor. Bunun yanı sıra Avrupa ve ABD'nin de bulunduğu dış pazardan gelen talepte eklenince mobilya sektöründe taleplere yetişebilmek için ilk defa çift vardiya sistemi uygulanmaya başlandı.

Mobilya sektöründe büyük patlama!

Mobilya sektöründe yaşanan talep patlamaları uzun süredir sektörde yaşanan hammadde sorununu akıllara getirdi. Ülkemiz mobilya sektörünün başta gelen hammaddeleri olan MDF ve yonga levha üretiminde ilk sırlarda yer alsa da geçtiğimiz yıl bir takım sorunlar yaşamıştı.

HAMMADDE SORUNU YAŞANIYORDU Bunun nedeni ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, kendi ülkelerinin taleplerini karşılayamayan ülkeler gözlerini Türkiye'nin mobilya sektörüne çevirdi. Dış pazarın ihtiyaçlarının karşılanması ise ülkemizdeki taleplere cevap verilememesine neden oldu.

YABANCI ÜLKELER NEDEN OLDU Özellikle Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri ile İran ve Cezayir gibi ülkelerin Türkiye yönelmesi mobilya sektöründe kısa süreli bir hammadde sorunu yaşattı.

TİCARET BAKANLIĞI KONUYA EL ATTI Yaşanan bu soruna çözüm ise Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Ahşaptan yonga, lif levha ile kereste ürünleri ihracını da listeye ekleyerek hammadde sorunu çözdü. Yine olası bir sorun yaşanmaması adına ise bu ürünlerin ihracatını sınırlama getirerek 5 Haziran günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu çözüm sonucu sektör hem nefes aldı hem de taleplere yanıt vermeye başladı.