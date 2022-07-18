FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarımın kaderini değiştirecek! Türk bilim insanlarından sevindiren haber: Buğdayda…

Tarımın kaderini değiştirecek! Türk bilim insanlarından sevindiren haber: Buğdayda…

18.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta Türk bilim adamları, yerli üretimde devrim olarak nitelendirilebilecek hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğday türleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltacağı ifade ediliyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, 2 bin 500 buğday türü üzerinde ıslah çalışmaları sürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde hastalık, soğuk ve kuraklığa dayanıklı verimi yüksek buğday türleri geliştiriliyor.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, 2 bin 500 genotip üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada yaklaşık bin 500 farklı çeşidin adaptasyon çalışmasını yürütüyoruz. Aynı zamanda melezleme ıslah çalışmalarımız da var. Yöremizde verim ve kaliteyi arttırmak, hastalıklara dayanımı arttırmak, değişen iklim koşullarına adaptasyonu sağlayabilmek için belirlemiş olduğumuz melezleme çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Burada çeşitler yer alabildiği gibi çeşit adaylarımızda var. Yöremizde çiftçimizin yetiştirmiş olduğu toplamda 7-8 adet çeşit var. Biz bu çeşitlerden çok daha fazla ve farklı çeşitleri çiftçimize tanıtmak maksatlıyla tarla günleri düzenleyerek çiftçilerimize sunacağız.
Kısmetse Temmuz ayının sonunda bu çeşitlerimizi hasat ederek hasat sonunda yapılacak gözlemlerimiz ela bir sene sonra ki yılın gözlemlerini de yapmış olacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adet genotip üzerinde çalışıyoruz. Burada buğdayın fizyolojik kışlık çeşitlerini yetiştirmekteyiz" dedi.

ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİ DÜŞECEK

ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİ DÜŞECEK
Karaköy, hastalık, soğuk ve kuraklığa dirençli buğdayların verimi arttıracağı gibi çiftçinin üretim maliyetlerini de azaltacağını ifade ederek, “Özellikle bizim çalışmalarımızın bir diğeri de biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda maliyetler arttı. Maliyetler artınca çiftçilerin karlılık düzeyi düşüyor. Buna bağlık olarak topraktaki bitki besin elementlerine daha fazla faydalanacak ve kök sistemini geliştirecek yeni çeşit adayları üzerinde de duruyoruz.
Burada çiftçinin maliyetlerini azaltmasında özellikle uygulama sayılarının azaltılmasına yönelik bazı yetiştiricilikle ilgili projelerimiz de var. Bunları da yaptığımız takdirde çiftçimize bu noktada katkı sağlamış olacağız” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
başarılı olunur inşallah dünyanın böyle başarılara ihtiyacı var şu zamanlarda

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Kasetlerini patlatırız'

Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Kasetlerini patlatırız'

EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun!

EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun!

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.