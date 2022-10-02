TBMM'nin gündemi yoğun olacak! Milyonları ilgilendiren müjdeler peş peşe gelecek: İlk sırada bu düzenleme var

TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının temsilcileri ve yabancı misyon şefleri katıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi ise yoğun olacak. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. İşte detaylar...

TBMM YOĞUN GÜNDEMLE BAŞLADI

TBMM'deki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da birleşimi açıp sunuş konuşmasını yaptı. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim etti.

TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmelerde birçok madde görüşülecek. Milyonları ilgilendiren haberlerin Meclis'ten beklendiği bu hafta EYT, kur koruma, fatura destekleri için tarihler ve miktarlar belli olacak.

İLK SIRADA DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VAR TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.