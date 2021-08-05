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Tek şart 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olmak! Çifte maaşta yüzde 50 detayı

05.08.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çifte maaş hakkında yapılan araştırmalar sık sık vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Ekim 2008 öncesinde başlayan ve 10 senelik hizmet süresi dolmuş olan memurun vefatı halinde dul eşe hiçbir şart aranmaksızın aylık bağlanabiliyor. Ayrıca dul aylığıyla beraber emekli maaşı da alınabiliyor. İşte çifte maaşta yüzde 50 detayı ve ayrıntılar...

Çifte maaş uygulamasında 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrasında önemli farklılıklar bulunuyor. 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan ve 10 senelik hizmet süresi dolmuş olan memurun vefatı sonrası dul eşe şart aranmadan aylık bağlanabilmekte. Böylelikle hem emekli maaşı hem dul aylığı mümkün olabiliyor. 30 Eylül 2008'de memuriyete başlayanlar için ise durum değişiyor.

İşte çifte maaş almanın detayları!

Çift maaş ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çift maaşın nasıl alındığı ve hangi şartlarda alındığı merak konusu.

Dul aylığıyla beraber emekli maaşı da alınabiliyor

Dul aylığıyla beraber emekli maaşı da alınabiliyor
1 Ekim 2008 öncesi başlayan ve 10 yıllık hizmet süresi dolmuş olan memurun vefatı durumunda dul eşe hiçbir şart aranmadan aylık bağlanmakta. Dul aylığıyla beraber emekli maaşı da alınabilmekte. Ancak bu durumda dul aylığının oranı %50'yi geçmemektedir.

1 Ekim 2008 sonrası farklılık gösteriyor

1 Ekim 2008 sonrası farklılık gösteriyor
1 Ekim 2008'de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaya başlayınca bu tarih sonrasında ilk defa sigortalı olan kişiler için tamamen bu kanundaki hükümler geçerli oldu. Fakat bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na tabi kişiler için bazı geçiş hükümleri bulunmakta.
Sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile oldukça önemi var. 1 Ekim 2008'de ilk kez memur olmakla, 30 Eylül 2008'de memuriyete başlamış olmak arasında önemli farklar bulunmakta. 1 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanların ölümü halinde geride kalan dul eşe aylık bağlanma şartları bu tarihin sonrasında memuriyete başlamış kişilere göre farklılık göstermekte. Emekli Sandığı Kanunu'na göre sigortalının hak sahipleri; eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Yani ölüm aylığı ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanabilmektedir. Geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ekim 2008 tarihi öncesi memuriyeti bulunan kişilerin ölüm tarihine kadarki hizmet süreleri oldukça önemlidir. 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde memuriyeti bulunan ve ölüm tarihi öncesinde 10 senelik hizmet süresi olan memurun ölümü halinde dul kalan eşin SGK'ya müracaatı ölüm aylığı bağlanması için yeterli olmaktadır. Bu durumda dul eşe aylık bağlanabilmesi için özel bir şart söz konusu olmamaktadır. Eğer dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını, hem de dul aylığını alacaksa bağlanacak dul aylığının oranı yüzde 50'yi geçememektedir. Fakat emekli olan eş, dul aylığıyla beraber emekli aylığını alabilmektedir.
Ölen eşi sebebiyle aylık almakta olan dul eş eğer tekrardan evlenirse bu defa aylığı kesilmektedir. Bu sebeple daha sonra faiziyle haksız aldığı aylıkları ödememek amacıyla bu durumu yeniden evlenen eşin SGK'ya bildirmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda kendisine haksız olarak aldığı aylıklar için borç çıkarılacaktır.
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