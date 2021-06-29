Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Milyonlarca vatandaşın yararlandığı nakdi ücret desteğine ilişkin araştırmalar haziran ayının sonuna gelinmesiyle hız kazandı. Koronavirüs döneminde zarar gören iş hayatı Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteğinin 30 Haziran 2021'de sona ereceği söylenmişti.

Gözler nakdi ücret desteğinin uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak açıklamaya çevrildi. Eğer açıklama yapılmazsa işçiler ve işverenler bu ödemeden artık yararlanamayacak.

Vatandaşlar haziran ayı ücretini temmuz ayında alacak. Destek uzatılmazsa temmuz ayı ödeneği verilmeyecek. Son ödeme, temmuz ayında yapılan ödeme olacak.

Normalleşme dönemine çalışma düzeninde de bazı değişikliklere gidilmesine neden oldu.