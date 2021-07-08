TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş kimdir? TMSF'den yeni Başkan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, TMSF Başkanlığı görevine Fatin Rüştü Karakaş atandı. TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer getirildi. Kendinden önceki TMSF başkanı Muhiddin Gülal, 4 yıldır görev yapmaktaydı. Gülal’ın 4 yıllık görev süresi 4 Temmuz tarihinde sona erdi. 8 Temmuz tarihinde görev değişikliği ile TMSF başkanlığına getirilen Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Fatin Rüştü Karakaş, 1968 yılında Rize'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Fatin Rüştü Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nde Para ve Banka hakkında yüksek lisans yaptı.

1992 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Fatin Rüştü Karakaş, 2013 Ocak ayına kadar burada çeşitli görevler üstlendi.

Ardından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.