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TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş kimdir? TMSF'den yeni Başkan!

08.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı görevinde bulunan Muhiddin Gülal görevinden alındı. Gülal’ın yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMSF Başkanlığı’na Fatin Rüştü Karakaş atandı. Bu gelişmenin ardından ise birçok vatandaş ‘Fatin Rüştü Karakaş kimdir?’ hakkında araştırmalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, TMSF Başkanlığı görevine Fatin Rüştü Karakaş atandı. TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer getirildi. Kendinden önceki TMSF başkanı Muhiddin Gülal, 4 yıldır görev yapmaktaydı. Gülal’ın 4 yıllık görev süresi 4 Temmuz tarihinde sona erdi. 8 Temmuz tarihinde görev değişikliği ile TMSF başkanlığına getirilen Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Fatin Rüştü Karakaş, 1968 yılında Rize'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Fatin Rüştü Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nde Para ve Banka hakkında yüksek lisans yaptı.
1992 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Fatin Rüştü Karakaş, 2013 Ocak ayına kadar burada çeşitli görevler üstlendi.
Ardından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Fatin Rüştü Karakaş, 8 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla TMSF Başkanlığı görevine getirildi.
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı
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TMSF NİN YAPTIĞI YOLSUZLUKLAR NEOLDU? BASKAN DEĞİŞİNCE HEPSİ KAPATILDI?

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