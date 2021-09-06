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TOKİ'den indirim kampanyası ne zaman? İkinci defa yapılacak: Bakan Kurum açıkladı!

06.09.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ikinci indirim kampanyası ile önemli bir haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her sene gerçekleştirilen indirim kampanyasının bu sene yoğun talep üzerine ikinci defa başlatılacağını açıkladı. Bakan Kurum, kampanyanın başlayacağı tarihi ve detayları aktardı. Peki TOKİ'den indirim kampanyası ne zaman? İşte Bakan Kurum'un açıklamaları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her sene gerçekleştirilen indirim kampanyası ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Kurum, bu sene yoğun talep sebebiyle kampanyanın ikinci defa başlatılacağını açıkladı. Söz konusu indirimin tarihi merak ediliyor. Peki TOKİ'den indirim kampanyası ne zaman?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama sonrası TOKİ indirim kampanyası detayları merak ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı duyuruya göre borcunu ödedikten sonra tapusunu almak isteyenlere her sene yapılan indirim kampanyası yoğun talep üzerine bu sene ikinci kez başlatılacak.

21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR!

21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR!
Bakan Kurum, söz konusu kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
Borcunun tamamını veya en az %25’ini peşin şekilde ödeyen kişiler %22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum
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