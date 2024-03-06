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  4. Türk Lirası mevduat faizinde yeni oranlar! Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı: Güncel faiz oranları ile 41 bin liralık kazanç

Türk Lirası mevduat faizinde yeni oranlar! Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı: Güncel faiz oranları ile 41 bin liralık kazanç

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.03.2024 08:24
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Türk Lirası mevduat faizleri Mart ayı itibarıyla yükselişine devam ediyor. Bankalarda faiz oranları değişirken 1 milyon lirası olan için 41 bin liralık aylık faiz getirisi ortaya çıktı. Peki mevduat faizlerindeki yükselişin sebebi ne, mevduat faizleri ne kadar oldu? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ‘borsa mı, mevduat faizi mi’ sorusuna yanıt verdi. Nakit parası olana ‘vade’ uyarısı yaptı.

Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler dikkat çekiyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı.

Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında mevduat faizlerinin geçen sene yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise 50’nin üzerinde seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, Dolayısıyla TL’yi destekleyen bir politika seti var. Lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir” dedi.

Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

Anlık Borsa

Peki şu anda mevduat faizleri ne kadar oldu? 1 milyon TL parası olanın aylık mevduat kazancı ne kadar? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet’e yaptığı açıklamasında yatırımcılara ‘vade’ uyarısında bulundu. Kurtuluş’un açıklamaları şu şekilde:

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

“Yükselişin en büyük sebebi enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesidir. Ocak ayında yüzde 6’nın üzerinde, şubat ayında yüzde 4.53 olarak açıklanan enflasyon yıllık bazda yüzde 67 civarında gerçekleşti. Bilindiği üzere ekonomi yönetiminin 2024 yılı ile ilgili enflasyon hedefi yüzde 36. Aylık bazda beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları dolaylı olarak piyasalarda mevduat faizlerinin yükselişine yol açmaktadır.

Mevduatın cazip hale gelebilmesi ve yatırımların buraya yönlendirilmesi için enflasyonun üzerinde getiri getirmesi gerekir ki insanlar tasarruflarını mevduatta değerlendirebilsin. Dolayısıyla enflasyonun hedeflerin üzerinde gerçekleşmiş olması faizlerdeki artışın en önemli nedenlerinden biridir. Enflasyon süreci bu haliyle devam ederse yeni faiz artışlarının gündeme gelmesi söz konusu olacaktır.

FAİZLER DAHA NE KADAR YÜKSELİR?

FAİZLER DAHA NE KADAR YÜKSELİR?

Ben ilerleyen süreçte enflasyondaki yükselişin azalacağını ve belli bir yerden sonra kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu politikalar uygulanmaya devam ederse enflasyonun düşüşünün gerçekleşeceğini ve buna bağlı olarak da mevduat faizlerinin de durağanlaşacağını sonrasında ise düşmeye başlayacağını göreceğiz. Ekonomi yönetimi şu ana kadar istikrarlı kararlar almakta ve arkasında durmaktadır.

AYLIK MEVDUAT FAİZİ KAZANCI 1 MİLYONDA 41 BİN LİRA

AYLIK MEVDUAT FAİZİ KAZANCI 1 MİLYONDA 41 BİN LİRA

Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47-50 aralığında seyrediyor. Bu da 1 milyon TL’si olan kişinin 39 bin TL ile 41 bin TL arasında aylık mevduat kazancı elde etmesi anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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