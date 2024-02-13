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Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! Finlandiya'da uçuşlarda yeni dönem: Valizlerden sonra yolcular da tartılmaya başlandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.02.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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Finlandiya'da Finnair uçuşlardan önce yolcularını tartmaya başladı. Hava yolu şirketinin tartı kararı tartışmalara neden oldu. Uygulama ise gönüllük esasına dayanıyor.

Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi sıra dışı bir uygulama başlattı. Helsinki Havalimanı'na tartı yerleştiren şirket uçuştan önce yolculardan tartılmalarını istiyor. Uygulama gönüllük esasına dayanırken şu ana kadar 800 kişi tartıldı.

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UYGULAMANIN AMACI

UYGULAMANIN AMACI

Finnair Havayolu' nun  amacı ise yolcularının ortalama kilosunu tespit ederek uçaklarının ağırlık dengesini daha iyi hesaplayabilmek.

Uçaklar kalkış için sıkı ağırlık kurallarına uymak zorunda. Uçağın kendisi, yakıt ve bagajın ağırlığını hesaplamak kolay ancak yolcular ve yanlarında taşıdıkları kişisel eşyalar için bu tahmini olarak yapılıyor.

TAHMİNİ AĞIRLIK 5 YILDA BİR YENİDEN HESAPLANMALI

TAHMİNİ AĞIRLIK 5 YILDA BİR YENİDEN HESAPLANMALI

Kurallar gereği bu tahmini ağırlıklar her 5 yılda bir gözden geçirilmeli. Şirket topladığı verileri gelecek 5 yılın hesaplamalarında kullanabilmeyi umuyor.

UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ

UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ

Yolcuların ağırlıkları mayıs ayının sonuna kadar kayıt altına alınmaya devam edecek. Ancak herkes bu karardan memnun değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları şirketi yolcularını utandırmakla suçladı. Uzmanlarsa yolcuları tartmanın normal bir prosedür olduğunu söylüyor.

Yeni Zelanda'daki ulusal havayolu şirketi Air New Zealand ve Hawaiian Airlines da benzer bir uygulamayı başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya bagaj uçak valiz tartı yolcu
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