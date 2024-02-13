Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! Finlandiya'da uçuşlarda yeni dönem: Valizlerden sonra yolcular da tartılmaya başlandı!

UYGULAMA TEPKİ ÇEKTİ

Yolcuların ağırlıkları mayıs ayının sonuna kadar kayıt altına alınmaya devam edecek. Ancak herkes bu karardan memnun değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları şirketi yolcularını utandırmakla suçladı. Uzmanlarsa yolcuları tartmanın normal bir prosedür olduğunu söylüyor.