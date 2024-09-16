Ustaların maaşı beyaz yakalıyı katladı! Aylık 150 bin TL kazanıp, iş beğenmiyorlar... Adama göre, semte göre farklı tarife; fiş-fatura ise yok

SEMTE VE USTAYA GÖRE FARKLI FİYAT

Söz konusu araştırmada tüm fiyatlar 120 metrekare bir daire için alındı. İlk olarak internet üzerinden Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren bir ustaya ulaşıldı. Usta; Büyükçekmece’deki dairenin boya badana işlemleri için malzeme hariç 12 bin lira fiyat verdi ve tek başına çalışacağını, işlemin iki günde biteceğini söyledi.

Aynı bölgedeki bir başka usta ise, iki kişi çalışarak iki günde 18 bin liraya işi bitireceğini söyledi.

