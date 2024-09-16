Ustaların maaşı beyaz yakalıyı katladı! Aylık 150 bin TL kazanıp, iş beğenmiyorlar... Adama göre, semte göre farklı tarife; fiş-fatura ise yok

Son yıllarda ailelerin çocuklarını 'masa başı bir işi olsun' diyerek üniversitelere yönlendirirken kısa sürede onbinlerce iktisat, işletme mezunu işsizler ordusu ortaya çıktı. 4 yıllık bir üniversite bitiren her genç, beyaz yaka olma hayaliyle iş yaşamına atılırken aradığını ise bulamaz oldu. Yıllar içinde geri plana itilen usta ve zanaatkarlık ise şimdilerde en kıymetli sektörler haline geldi.
Usta-çırak ilişkisin zamanla yok olmasıyla mevcut ustalar kıymete binerken, işini bilen bir ustanın kazandığı para plazada çalışan beyaz yakalının üzerine çıktı hatta fark attı. Vatandaşlar iş yaptırabilmek için adeta usta bulamaz duruma gelirken Söz konusu durum bazı suistimalleri ise beraberinde getirdi.
İşini hakkıyla yapan ustalar yanında, sektördeki ihtiyacı fırsata çevirenler vatandaşı isyan ettirdi. Boya-badanadan elektrik işlerine, tesisattan dekorasyona, döşemeden yalıtım-mantolamaya, yüzey döşemeden zemin kaplamaya kadar birçok ustadan farklı semtler için fiyattlar istenildiğinde ilginç detaylar ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; örneğin, 120 metrekarelik bir boya-badana işlemi için 2 ayrı usta arasında (malzeme hariç) 4 kat fiyat farkı olduğu görüldü. 2 farklı numaradan aranarakfarklı semtler için fiyat istenildiğinde (Büyükçekmece ve Etiler) fiyat yüzde 70 arttı.
Çoğu usta fiş ve fatura kesmediğini söyleyerek elden ödeme talep etti. Araştırmada eline fırça bile almamış kişilerin internet üzerinden usta komisyonculuğu yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan işini yarım bırakan, uzatan, iş bitmeden ekstra masraf çıkaran ustalardan da vatandaşların çok şikâyetçi olduğu görüldü.
Söz konusu araştırmada tüm fiyatlar 120 metrekare bir daire için alındı. İlk olarak internet üzerinden Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren bir ustaya ulaşıldı. Usta; Büyükçekmece’deki dairenin boya badana işlemleri için malzeme hariç 12 bin lira fiyat verdi ve tek başına çalışacağını, işlemin iki günde biteceğini söyledi.
Aynı bölgedeki bir başka usta ise, iki kişi çalışarak iki günde 18 bin liraya işi bitireceğini söyledi.