Yapılandırmada başvuru şartı yok! Ana borç ödenirse gecikme cezası silinecek!

Pandemi döneminde hükümet tarafından çıkarılan yapılandırma yasası pek çok kişinin borcundan kurtulmasına vesile oldu. Hatta Bağ-Kur prim borcu olanlar bile borcunu kolaylıkla ödeyerek emekliliklerine kavuştu. Hala başvuru yapmayanlar üzülmesin. Borcunuzun ana bölümünü öderseniz, gecikme cezanız silinecek. İşte yapılandırma ile ilgili tüm detaylar…

YAPILANDIRMAYA BAŞVURMADAN HANGİ BORÇ OTOMATİK OLARAK DÜŞÜYOR?

Yapılandırma yasası ile 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Ancak elbette yapılandırmaya başvurmanız gerekiyor. Bu noktada bir parantez açarsak, yapılandırmaya başvurmadan GSS (Genel Sağlık Sigortası) borcunuzu öderseniz, cezalarınız siliniyor. Diğer bir deyişle GSS borcu için yapılandırmaya başvuru şartı aranmamaktadır.

YAPILANDIRMANIN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin siliniyor. Yapılandırmanın kapsamında, "sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları. İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar" yer alıyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta son buluyor.

GSS PRİM BORÇLARI NASIL ÖDENİR? Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak. GSS borçları için vatandaşların başvuru yapmasına gerek bulunuyor.

31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecek.