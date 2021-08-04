FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

04.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmak için gün sayan çalışanlar için emeklilikte yeni formül! Yasalara göre belli süreler borçlanılarak, fazladan gün kazanılabiliyor. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi birçok borçlanma için toplu ödemeyle emeklilik fırsatı doğuyor. Normal şartlarda emeklilik için üç şart ihtiyaç var. Bunlar; yaş, prim ve sigortalılık günü.

Emeklilikte yeni formül! Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi borçlanmaların tamamını kapsayan yeni formül, pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilik için gerekli olan prim süreleri ilk sigortalı olunan tarihten itibaren hesaplanıyor. Ancak bazı sigortalıların çalışma imkanları bulunmadığı günler için prim eksiklikleri olabiliyor.

Emeklilikte yeni formül

Emeklilik için gün sayan çalışanların bunun için üç şartı yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar ise yaş, ilk sigorta sonrası belli bir süre çalışmak ve belli bir sayıda prim ödemek.
Bu süreleri ve prim sayılarını, ilk sigortalı olduğunuz tarih belirliyor. Ancak sigortalıların bazı durumlarda çalışma imkanları bulunmadığı için prim eksiklikleri oluyor.
Çalışma hayatına askerlik, yurtdışı, eğitim ve doğum gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınabiliyor. İşte bu durumda, bu eksik günleri satın alarak emekli olunabiliyor.
Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma imkanı da veriyor.
Örneğin; sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı da tamamsa 6 yıl erken emekli olunabiliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
askerlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Yangınlar kereste fiyatlarını artırdı

Yangınlar kereste fiyatlarını artırdı

Fiyatı normalinin 3 katı!

Fiyatı normalinin 3 katı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 ilimize petrol müjdesi!

4 ilimize petrol müjdesi!

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.