Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Emeklilikte yeni formül! Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi borçlanmaların tamamını kapsayan yeni formül, pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilik için gerekli olan prim süreleri ilk sigortalı olunan tarihten itibaren hesaplanıyor. Ancak bazı sigortalıların çalışma imkanları bulunmadığı günler için prim eksiklikleri olabiliyor.

Emeklilikte yeni formül

Emeklilik için gün sayan çalışanların bunun için üç şartı yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar ise yaş, ilk sigorta sonrası belli bir süre çalışmak ve belli bir sayıda prim ödemek.

Bu süreleri ve prim sayılarını, ilk sigortalı olduğunuz tarih belirliyor. Ancak sigortalıların bazı durumlarda çalışma imkanları bulunmadığı için prim eksiklikleri oluyor.

Çalışma hayatına askerlik, yurtdışı, eğitim ve doğum gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınabiliyor. İşte bu durumda, bu eksik günleri satın alarak emekli olunabiliyor.

Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma imkanı da veriyor.