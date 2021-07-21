Yaş şartı yok! İşte erken emeklilik formulü: SSK, Bağ-Kur, Memur...

En az yüzde 40 oranında engelli raporu bulunan SSK'lılar ve memur çalışanlar vergi indirimi imkanlarından yararlanarak erken emekli olabilir. Erken emeklilik hakkı Bağ-Kur'lular için ise 2008 sonrasında bulunuyor. Erken emeklilik imkanından faydalanmak için belirtilen yerlere başvuru yapılması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

İşte erken emekliliğin formulü...

Erken emekli olmak isteyen engelli vatandaşların öncelikle vergi indirimi alması lazım. Bunun için de vergi dairelerine başvuru yapılmalı.

Başvuru yapmak için yanınıza kimlik belgesi, dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge almalısınız. Ardından en az yüzde 40 engelli olduğunuzu belgeleyen raporu hastaneden almalısınız.

Vergi dairesi tarafından hastaneye sevk edileceksiniz ve raporunuz orada hazırlanacak. Raporda yer alan engellilik oranı ve işe ilk giriş tarihi bilgileri sizin ne zaman emekli olacağınızı belirler.

Vergi indiriminden faydalanacak kişiler: bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı.