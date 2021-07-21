FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaş şartı yok! İşte erken emeklilik formulü: SSK, Bağ-Kur, Memur...

Yaş şartı yok! İşte erken emeklilik formulü: SSK, Bağ-Kur, Memur...

21.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal güvenlik mevzuatında engelleri bulunan kişiler için erken emeklilik fırsatları yer alıyor. Bunlar engelli emekliliği ve malulen emekliliktir. Malunen emeklilik sonradan ortaya çıkan rahatsızlıklarda oluyor. Engelli emekliliği ise kişinin işe başlamadan önce var olan engeli sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor.

En az yüzde 40 oranında engelli raporu bulunan SSK'lılar ve memur çalışanlar vergi indirimi imkanlarından yararlanarak erken emekli olabilir. Erken emeklilik hakkı Bağ-Kur'lular için ise 2008 sonrasında bulunuyor. Erken emeklilik imkanından faydalanmak için belirtilen yerlere başvuru yapılması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

İşte erken emekliliğin formulü...

Erken emekli olmak isteyen engelli vatandaşların öncelikle vergi indirimi alması lazım. Bunun için de vergi dairelerine başvuru yapılmalı.
Başvuru yapmak için yanınıza kimlik belgesi, dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge almalısınız. Ardından en az yüzde 40 engelli olduğunuzu belgeleyen raporu hastaneden almalısınız.
Vergi dairesi tarafından hastaneye sevk edileceksiniz ve raporunuz orada hazırlanacak. Raporda yer alan engellilik oranı ve işe ilk giriş tarihi bilgileri sizin ne zaman emekli olacağınızı belirler.
Vergi indiriminden faydalanacak kişiler: bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı.

NASIL EMEKLi OLUNUR?

NASIL EMEKLi OLUNUR?
Nasıl emekli olunduğuna örnek vermek gerekirse 25 Nisan 1985 doğumlu bir kişiyi ele alalım. Bu kişinin işe ilk kez giriş tarihi 3 Kasım 2005 olsun. 3600 biriken iş günü var. Vergi dairesine giderek hastaneye sevkini ister ve yüzde 65 vergi indirimi kazanır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

TESK Başkanı Palandöken'den "ÖTV indirimi" çağrısı

TESK Başkanı Palandöken'den "ÖTV indirimi" çağrısı

Çip krizi devam ediyor! Otomobil devi üretime ara verecek

Çip krizi devam ediyor! Otomobil devi üretime ara verecek

PTT'de vatandaşa 300, 400 ve 600 TL ödeme!

PTT'de vatandaşa 300, 400 ve 600 TL ödeme!

Malülen emeklilik şartları nelerdir?

Malülen emeklilik şartları nelerdir?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Dev fabrika 21 gün kapalı kalacak!

Dev fabrika 21 gün kapalı kalacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.