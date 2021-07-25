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Yasak başlıyor! Market poşetlerinde yeni dönem!

25.07.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketlerde yeni plastik poşet dönemi başlıyor. Plastik atık ithalatı yapan işletmeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeni kurallar getirildi. Yapılan bu yeni düzenlemeyle cips ve çerez poşetleri ve plastik alışveriş poşetleri ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Artık, bu tarz atıklarla ilgili yeni yasaklar uygulanacak.

Market poşetleri ile ilgili olarak geçtiğimiz senelerde zaten bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan o düzenlemeye göre marketlerdeki poşet kullanımı azaltmak için poşetler ücretli olarak satılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni genelgesine göre ise artık ithalatı yapan işletmelerle ilgili olarak da yeni kararlar alındı. Buna göre işletmeler, tesis inceleme raporu alacak.

Plastik atıkta yeni dönem!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne bir genelge yolladı. Gönderilen genelgede etilen polimerlerinden olan plastik atıkların ithalatını yapan tesislerin teknik şartlarına yeni düzenlemeler getirildiği bildirildi.
Genelgeye göre, plastik atık ithalatı yapacak işletmeler, kayıt belgesi alabilmek için tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunarak atık ithalatçısı tesis inceleme raporu çıkaracak.
Plastik atık ithalatı yapacak olan tesisler, ürünlerin farklı plastik polimerlerini ayrıştıracak, plastik dışı atıkları ayıracak, kırma-kesme işlemi uygulayacak altyapıya sahip olacak, temizleme ve kimyasal işlem uygulayarak mamül haline getirecek donanımı sağlayacak.

Ürünler raporlanacak

Ürünler raporlanacak
Atık ithalatında ise geri kazanım yapılan tesisin elde ettiği ürünler raporlanacak. Atık ithalatçısı kayıt belgeleri, tek firmaya bağlı olsalar da her tesis için ayrı ayrı düzenlenecek.
Atık ithalatında ise geri kazanım yapılan tesisin elde ettiği ürünler raporlanacak. Atık ithalatçısı kayıt belgeleri, tek firmaya bağlı olsalar da her tesis için ayrı ayrı düzenlenecek.
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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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