Yaşlısından gencine milyonlarca vatandaş 2025 yılındaki zamları bekliyor! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine kadar gözler ocak ayında... Zaman daraldı: 'Refah payı' haberi yeni senede yüzleri güldürecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 yılında ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağının konuşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarının enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, SSK ve BağKur emeklileri yüzde 12,06'lık bir zammı hakkederken; memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile emeklilerinin ne kadar zam alacağı kesinleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta maaşlar hakkında sorulan bir soruya şu şekilde yanıt vermişti:
"Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Banka’mızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.”
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükselttiğini belirterek ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 24,73 olarak netleştiğini belirtti ve üçlü bir tahminde bulundu. Yılmaz'ın tahmini şu şekilde:
"Eğer yıl sonu enflasyonu %42 çıkarsa maaş farkı %13,85,
Eğer yıl sonu enflasyonu %44 çıkarsa maaş farkı %15,45,
Eğer yıl sonu enflasyonu %46 çıkarsa maaş farkı %17,05 olacaktır"
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 42 çıkacağını düşündüğünü belirterek, "Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verisinin %1 çıkması gerekmektedir. Bu ihtimali biraz uzak görmekteyim" sözlerini kullandı.
Emekli maaşının kök aylığı olan 12 bin 500 lirada bir düzenleme beklediğini aktaran Yılmaz, "Üçlü bir formül üzerinden ek ödeme dahil kök aylığı belli bir rakamın altında kalanlara maaş farkı gelmeyeceğini hesaplayabiliriz" diyerek şöyle bir tablo oluşturdu: