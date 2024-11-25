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Yaşlısından gencine milyonlarca vatandaş 2025 yılındaki zamları bekliyor! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine kadar gözler ocak ayında... Zaman daraldı: 'Refah payı' haberi yeni senede yüzleri güldürecek mi?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 08:35
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2025 yılına artık 1 buçuk aydan çok daha kısa bir süre kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 aylık enflasyon verisini açıklaması SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık zam oranı da belli oldu. Peki emekliler için refah payı olacak mı? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz SSK ve Bağ-Kur emeklilerini 2025 yılında nelerin beklediğini anlattı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 yılında ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağının konuşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarının enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, SSK ve BağKur emeklileri yüzde 12,06'lık bir zammı hakkederken; memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile emeklilerinin ne kadar zam alacağı kesinleşecek.

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ERDOĞAN: "ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

ERDOĞAN: "ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta maaşlar hakkında sorulan bir soruya şu şekilde yanıt vermişti:

"Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Banka’mızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.”

"BU İHTİMALİ UZAK GÖRMEKTEYİM"

"BU İHTİMALİ UZAK GÖRMEKTEYİM"

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükselttiğini belirterek ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 24,73 olarak netleştiğini belirtti ve üçlü bir tahminde bulundu. Yılmaz'ın tahmini şu şekilde:

"Eğer yıl sonu enflasyonu %42 çıkarsa maaş farkı %13,85,

Eğer yıl sonu enflasyonu %44 çıkarsa maaş farkı %15,45,

Eğer yıl sonu enflasyonu %46 çıkarsa maaş farkı %17,05 olacaktır"

Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 42 çıkacağını düşündüğünü belirterek, "Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verisinin %1 çıkması gerekmektedir. Bu ihtimali biraz uzak görmekteyim" sözlerini kullandı.

EMEKLİNİN KÖK AYLIĞINA DÜZENLEME GELİR Mİ?

EMEKLİNİN KÖK AYLIĞINA DÜZENLEME GELİR Mİ?

Emekli maaşının kök aylığı olan 12 bin 500 lirada bir düzenleme beklediğini aktaran Yılmaz, "Üçlü bir formül üzerinden ek ödeme dahil kök aylığı belli bir rakamın altında kalanlara maaş farkı gelmeyeceğini hesaplayabiliriz" diyerek şöyle bir tablo oluşturdu:

Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur Zam memur emekli zammı ssk
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