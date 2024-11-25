Yaşlısından gencine milyonlarca vatandaş 2025 yılındaki zamları bekliyor! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine kadar gözler ocak ayında... Zaman daraldı: 'Refah payı' haberi yeni senede yüzleri güldürecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 yılında ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağının konuşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarının enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, SSK ve BağKur emeklileri yüzde 12,06'lık bir zammı hakkederken; memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile emeklilerinin ne kadar zam alacağı kesinleşecek.