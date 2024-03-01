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Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! Aylıklar yeniden hesaplanacak, ilave zam geliyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 11:21
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Seçim öncesi emeklilerin seyyanen zam beklentileri sürerken dün Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 büyüme rakamlarını açıkladı. Milli gelirde yaşanan artış sonrası 2024 yılında emekli olanların aylıklarına da güncelleme gelecek. Aylıklara ilave zam yapılacak. Zamlar ne zaman yansıyacak, artış oranları ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. GSYH yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarken kişi başı gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı. Milli gelirde yaşanan artış dolayısıyla 2024 yılında emekli olanların aylıklarına ilave zam yapılacak. Çalışanların maaş robotunda görünen emekli aylığı tutarları da güncellenecek.

Anlık Borsa

AYLIKLARDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

AYLIKLARDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

HaberTürk'te yer alan habere göre, hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak. Yıl başından bu yana emekli aylığı bağlanmış olanların ilave zam farkları nisan ayından itibaren aylıklarına yansıyacak.

2023 GÜNCELLEME KATSAYISI NE KADAR OLDU?

2023 GÜNCELLEME KATSAYISI NE KADAR OLDU?

İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların bugünkü değere güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. Kazancın güncel değeri hesaplanırken 2000 öncesi dönem gösterge sistemi ile sonraki dönem ise güncelleme katsayısı ile belirleniyor.

2000-2008 arasındaki prime esas kazançların güncellenmesi sırasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı ve GSYH artışının yüzde 100’ü dikkate alınıyor. 2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncellenmesi sırasında ise TÜFE artışının yüzde 100’ü ile yıllık GSYH artışının yüzde 30’u esas alınarak hesaplama yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı TÜFE artışını yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bu nedenle, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra emekli olanların aylıklarının hesabında güncelleme katsayısı 1,6477 olarak uygulandı. Emekli aylıkları bu katsayı üzerinden hesaplanarak bağlandı.

TÜİK dün 2023 yılı GSYH büyümesini yüzde 4,5 olarak açıkladı. Güncelleme katsayısına büyüme oranının yüzde 30’u olan 1,35 puan ilave edilecek. Böylece 2023 yılı güncelleme katsayısı 1,6612’ye yükselecek. Yeni emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları ise doğrudan 1,6612 güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanacak.

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