Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! Aylıklar yeniden hesaplanacak, ilave zam geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. GSYH yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarken kişi başı gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı. Milli gelirde yaşanan artış dolayısıyla 2024 yılında emekli olanların aylıklarına ilave zam yapılacak. Çalışanların maaş robotunda görünen emekli aylığı tutarları da güncellenecek.

