Yıllık 30 milyon TL... İstanbul'da kiralık tarihi han! Zemin artı 3 kat, sahibi ise...

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu İşin Niteliği: “Hobyar Mah. Hoca Kasım Köprüsü Sk. No:4 Fatih / İstanbul” adresindeki 1 adet han binasının (ofis hizmetleri vb. kullanıma uygun olarak restorasyonu tamamlanmış, Z+3 katlı, zemin katı fuaye ve sergi alanı olarak tasarlanmış, kapalı alan toplamı brüt 2.638,90 m² olan tarihi ve tescilli bina) kiraya verilmesi

2- İhale Şartnamesi alttaki bağlantıda ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını temin etmesi ya da alttaki bağlantıdan indirmesi, şartnamenin her sayfasını ve sonundaki taahhüdü imzalaması ve diğer evraklarla ihale saatine kadar komisyona sunması zorunludur. Doküman bedeli alınmayacaktır.

