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Yıllık 30 milyon TL... İstanbul'da kiralık tarihi han! Zemin artı 3 kat, sahibi ise...

17.10.2024 14:26
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Şeker Han'ı kiraya vermeyi kararlaştırdı. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlanırken hanın kapalı alanının 2 bin 638,90 metrekare olduğu öğrenildi. Kapalı teklif usulüyle ihale edilerek kiraya verilecek olan hana dair ihalenin tahmini bedeli yıllık 30 milyon lira olarak belirlendi. İşte ihaleye ilişkin detaylar...

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TSE, İstanbul'un Fatih ilçesindeki kapalı alanı brüt 2 bin 638,90 metrekare olan tarihi ve tescilli Şeker Han'ı kiralayacak.

ZEMİN ARTI 3 KATLI

Ofis hizmetlerinin kullanımına uygun olarak restorasyonu yapılan bina, zemin artı 3 kata sahip. Taşınmaz, kapalı teklif usulüyle ihale edilerek kiraya verilecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TSE İSTANBUL'DAKİ TARİHİ HANINI KİRAYA VERECEK

İhaleye ilişkin şartname TSE'nin internet adresinde ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilecek.

İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ YILLIK 30 MİLYON LİRA

İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ YILLIK 30 MİLYON LİRA

İhalenin tahmini bedeli yıllık 30 milyon lira, geçici teminat tutarı da 900 bin lira olarak belirlendi. İhale, 4 Kasım'da söz konusu handa gerçekleştirilecek. (AA)

TSE'nin internet sitesinde 'Tarihi Şeker Han Binasının Kiraya Verilmesi İşi' ile ilgili ihale ilanında şu ifadeler yer aldı:

"Mülkiyeti Enstitümüze ait olan; İstanbul ili Fatih ilçesi Hobyar Mah. 305 ada 4 parselde bulunan Tarihi Şeker Han, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. ve Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 52. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu İşin Niteliği: “Hobyar Mah. Hoca Kasım Köprüsü Sk. No:4 Fatih / İstanbul” adresindeki 1 adet han binasının (ofis hizmetleri vb. kullanıma uygun olarak restorasyonu tamamlanmış, Z+3 katlı, zemin katı fuaye ve sergi alanı olarak tasarlanmış, kapalı alan toplamı brüt 2.638,90 m² olan tarihi ve tescilli bina) kiraya verilmesi

2- İhale Şartnamesi alttaki bağlantıda ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını temin etmesi ya da alttaki bağlantıdan indirmesi, şartnamenin her sayfasını ve sonundaki taahhüdü imzalaması ve diğer evraklarla ihale saatine kadar komisyona sunması zorunludur. Doküman bedeli alınmayacaktır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı Adres: Şekerhan Binası -Hobyar Mah. Hoca Kasım Köprüsü No:4 Fatih / İstanbul

b) Tarih ve Saati: 04/11/2024 Pazartesi günü saat: 15.30

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

d) Tahmini Bedeli: 30.000.000,00 TL /yıl (KDV / stopaj vb. vergiler hariç)

e) Geçici Teminat Miktarı (%3): 900.000,00 TL

Anahtar Kelimeler:
TSE Türk Standartları Enstitüsü Han Kira tarihi
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