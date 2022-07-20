Yüzde 42 zam gelmişti, şimdi de 6 bin 250 lira veriliyor! Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı: SSK, BAĞ-KUR ve Emekli sandığı mensupları…

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika değişiklik kararı alındı. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu kapsamda bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar zamlı maaş ödemelerinin ardından banka değişikliği yaparsa avantajlı olacak. Promosyon ödemelerinde alınan emekli aylığı belirleyici oluyor. Bankalar tarafından belirlenen sınırlar nedeni ile başvurunun zam öncesinde yapılması düşük promosyon alınmasına sebebiyet verebilir. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ile tüm emekliler banka promosyonlarının tavan ödemesinden yararlanabilir hale geldi. Çift aylık alanlar ise maaş toplamı üzerinden tek bir promosyon ödemesi alabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...