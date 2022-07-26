Yüzde 42 zam yapılmıştı! Şimdi 5 bin lira daha verilecek... 31 Temmuz son tarih

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla beraber bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.

PROMOSYONA EK FIRSATLAR SUNULUYOR

Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor. ihtiyaç kredisi kullanan emekliler avantajlı kredi faiz oranından faydalandırılıyor. Ayrıca masrafsız para transferi ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırma imkanı veriliyor.

SÜRE DOLMADAN ÇIKMAK MÜMKÜN

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM’sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılıyor. Üç seneyi doldurmamış emekliler mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.