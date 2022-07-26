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Yüzde 42 zam yapılmıştı! Şimdi 5 bin lira daha verilecek... 31 Temmuz son tarih

26.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar 5 bin lirayı aşan promosyon ve ek fırsatlarla emeklileri maaş müşterisi yapmak istiyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel promosyon rakamları...

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla beraber bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.

PROMOSYONA EK FIRSATLAR SUNULUYOR

Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor. ihtiyaç kredisi kullanan emekliler avantajlı kredi faiz oranından faydalandırılıyor. Ayrıca masrafsız para transferi ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırma imkanı veriliyor.

SÜRE DOLMADAN ÇIKMAK MÜMKÜN

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM’sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılıyor. Üç seneyi doldurmamış emekliler mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ!

ING

ING
ING Bank’tan yapılana açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.
Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA
Garanti BBVA Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK’nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli.
Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi, müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.
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Anahtar Kelimeler:
emekli
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