Zam bekleyen memur ve memur emeklisini üzecek haber! Uzmanı kalem kalem hesapladı... Refah payı için kapıları kapattı

Yılın dörtte üçü geride kaldı. Enflasyon oranları TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım, Aralık ayının enflasyon verilerine göre ise 2025 yılı maaşları belli olacak.