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Zam bekleyen memur ve memur emeklisini üzecek haber! Uzmanı kalem kalem hesapladı... Refah payı için kapıları kapattı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 06:44
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Ocak ayı herkesin maaşının değiştiği ay olacak. Asgari ücretle birlikte, özel sektör, işçi, memur, memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkı verilerine göre yeni maaşlarını öğrenecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş da memur ve memur emeklilerinin 2025 maaşlarını hesapladı. Refah payı için söyledikleri ise beklentisi olanları hayal kırıklığına uğrattı.

Yılın dörtte üçü geride kaldı. Enflasyon oranları TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım, Aralık ayının enflasyon verilerine göre ise 2025 yılı maaşları belli olacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi olanlar da yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde memur ve memur emekli zamlarını inceleme altına aldı.

REFAH PAYI OLACAK MI?

REFAH PAYI OLACAK MI?

Karakaş'a göre 2025 ocak ayında memur ve memur emeklisi azami yüzde 10 zam alacak. Karakaş refah payı olarak ise beklentisinin olmadığını ilave bir artış yapılmasını beklemediğini söyledi.

Karakaş'ın konuyla ilgili yazısı şu şekilde;

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince tüm memurların ocak ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır.

Bu muvacehede geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin %19,31 oranında güncelleme yapılmıştır. Aynı aydan geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak %24,73 oranında güncellenmiştir.

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Enflasyon Memur Zam maaş memur emekli zammı ocak
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