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Zamlı işçi maaşı ne zaman yatacak? 2021 zamlı kamu işçisi maaşı ne kadar?

12.08.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçi maaşları ilgiyle takip edilirken konuyla ilgili önemli açıklama geldi. TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri sonrası zamlı maaşlar netlik kazandı. Peki zamlı işçi maaşı ne zaman yatacak? 2021 zamlı kamu işçisi maaşı ne kadar? İşte ayrıntılar...

TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri neticesinde merakla beklenen zamlı maaşlar belli oldu. Zmalı maaşların ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki zamlı işçi maaşı ne zaman yatacak?

ZAMLI İŞÇİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılı kamu işçi maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. 700 bini aşkın kamu işçisini ilgilendirmekte olan kamu işçileri zam oranı, TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri neticesinde belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bilgin "İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. " şeklinde konuştu.
Kamu işçileri için belirlenmiş olan maaş zam oranı ise, 11 Ağustos 2021 itibariyle geçerli olacak.
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