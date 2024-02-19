Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: 10 dakikada teklif alınacak, Mayıs'tan sonra hasara göre belirlenecek! Bugün başladı: Sigorta Aracıları Teklif Platformu

Süresi içinde birinci fazda teklif alınamaması durumunda ikinci faza geçilecek. Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca belirlenecek.