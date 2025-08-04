Gayrimenkul sertifikası halka arz oluyor! Peşinatsız faizsiz konut sahibi olmak isteyenler dikkat: Tüm detaylar belli oldu

Başakşehir sınırları içinde kalsa da hizmet alımı açısından Sultangazi'ye çok daha yakın olan Damla Kent projesi Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na da yürüme mesafesinde olacak. Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 101 Sokak'ta bulunan üst geçit kullanılarak tramvaya erişilebiliyor ve yürüyerek 15 dakikada Cebeci Tramvay Durağı'na ulaşılıyor. Bu tramvay ile aktarma noktaları kullanılarak İstanbul'un her yerine seyahat edilebiliyor.