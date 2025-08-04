Gayrimenkul sertifikası halka arz oluyor! Peşinatsız faizsiz konut sahibi olmak isteyenler dikkat: Tüm detaylar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor.
Halka arz 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve halka arz fiyatı 7.59 lira olacak. 21.4 milyar liraya kadar halka arz büyüklüğü oluşacak ve 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilmiş olacak.
Halka arz iskontosu yüzde 24.10 olarak açıklandı ve sabit fiyatla talep toplama gerçekleşecek. Banka ve aracı kurumlar aracılığıyla Damla Kent Projesi'nden gayrimenkul sertifikası alınıyor.
Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi
Damla Kent Projesi Başakşehir ile Sultangazi arasında kalan şu anda boş olan askeri arsaya yapılacak. Sultangazi'nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu Mahallesi'nin tam karşısında bulunan ve bir süredir zemin etüdü çalışmaları devam eden alanda inşaat süreci başlayacak.
Başakşehir sınırları içinde kalsa da hizmet alımı açısından Sultangazi'ye çok daha yakın olan Damla Kent projesi Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na da yürüme mesafesinde olacak. Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 101 Sokak'ta bulunan üst geçit kullanılarak tramvaya erişilebiliyor ve yürüyerek 15 dakikada Cebeci Tramvay Durağı'na ulaşılıyor. Bu tramvay ile aktarma noktaları kullanılarak İstanbul'un her yerine seyahat edilebiliyor.
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