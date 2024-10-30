Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'e iki aşamalı sistem geliyor... 2025'te her şey değişecek!

İKİNCİ AŞAMA EMLAK İŞLETMELERİNİN

İkinci aşamada ise bunun yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve yetki verilen kişiler tarafından da hazırlanabilmesi planlanıyor. Emlak işletmeleri e-Devlet'te bu sistemi kullanma noktasında zorluk çeken taşınmaz sahiplerine rehberlik edebilmek adına, kira sözleşmelerinde ayrı ek hususların yazılması ve tarafların uzlaştığı konuların tekrar kontrata ilave edilmesi gibi birçok konu ve başlıkta rehberlik ediyor olabilecek.