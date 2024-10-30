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Kira sözleşmelerinde yeni dönem! e-Devlet'e iki aşamalı sistem geliyor... 2025'te her şey değişecek!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.10.2024 08:08
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Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Reform niteliğinde" diyerek yıl sonunu işaret ederken, "2025'te kira sözleşmeleri nasıl yapılacak?" sorusu da yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tamamladığı çalışmaya göre kira sözleşmelerinin e-Devlet'e entegrasyonu iki aşamalı olacak. İşte detaylar...

Milyonlarca kiracı ve sahibini ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Kira sözleşmeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Devlet üzerinden kira sözleşmelerinin yapılmasına ilişkin işlemlerini bitirirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz” demişti. 2025 yılında hayata geçmesi planlanan yeni kira sözleşmelerinin e-Devlet'e entegrasyonu iki aşamalı olacak. Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

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“Gerçekten kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılacak olması reform niteliğinde bir uygulama. Biz buna ilişkin ilk örneği Strateji Eylem Planı’nda görmüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılması kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içindeki aşamalarda yer alıyordu.

Yeni sistemle gerek kira geliri beyannamesi vermekten kaçınanlar gerekse kira kontratı ve ibrazında yaşanan evrak vb. problemler gibi birçok süreç daha entegre bir şekilde yapılabiliyor olacak.

‘PLANLANAN SİSTEMDE İKİ AŞAMA VAR’

‘PLANLANAN SİSTEMDE İKİ AŞAMA VAR’

Planlanan sistemde iki aşama var. Bunlardan bir tanesi ilk fazda devreye girecek ve taşınmaz sahipleri hazırladıkları kontratları kiracının kontrolüne sunabiliyor olacak. Matbu bazlı kira sözleşmeleri olacak ve sözleşmelerde olmazsa olmaz maddeler mal sahibi tarafından e-Devlet üzerinden sisteme girilecek. Kira bedeli, mal sahibinin banka hesap bilgileri, kira artışı konusunda tarafların anlaştığı madde, kira süresi, başlangıç tarihi, depozito bilgileri gibi temel bilgiler kira sözleşmelerine yazılabiliyor olacak.

‘BELGE KİRACININ ONAYINA DÜŞECEK’

‘BELGE KİRACININ ONAYINA DÜŞECEK’

Daha sonra kiracının onayına düşen bu belge kiracı tarafından onaylandıktan sonra taraflara zaman damgalı, barkodlu kira sözleşmesi oluşturulmuş olacak.

İKİNCİ AŞAMA EMLAK İŞLETMELERİNİN

İKİNCİ AŞAMA EMLAK İŞLETMELERİNİN

İkinci aşamada ise bunun yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve yetki verilen kişiler tarafından da hazırlanabilmesi planlanıyor. Emlak işletmeleri e-Devlet'te bu sistemi kullanma noktasında zorluk çeken taşınmaz sahiplerine rehberlik edebilmek adına, kira sözleşmelerinde ayrı ek hususların yazılması ve tarafların uzlaştığı konuların tekrar kontrata ilave edilmesi gibi birçok konu ve başlıkta rehberlik ediyor olabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kira ev sahibi
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