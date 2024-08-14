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Kiralık ilanda son nokta! Para yerine aylık 100 litre mazot istiyorlar... Daha önce de 400 ekmek karşılığı anlaşmış

14.08.2024 10:37
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Kira fiyatları neredeyse her ay gündeme gelirken, hem ev sahipleri hem kiracılar adeta ne yapacağını şaşırdı. Elazığ'daki bir kira ilanı ise dikkat çekti. İş yerini kiraya vermek isteyen adam, kiracılardan talep ettiklerini seçenek halinde cama astı. İş yeri sahibinin kira bedeli olarak 100 litre mazot istemesi ise görenleri şaşkına uğrattı.

Kiralık ilanlarındaki farklılıklar, ev sahiplerinin talepleri zaman zaman gündem olsa Elazığ'daki bir görüntü 'sonunda bu da oldu' dedirtti. Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek için harekete geçti.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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AYLIK 400 EKMEK FİYATINA ANLAŞMIŞTI

AYLIK 400 EKMEK FİYATINA ANLAŞMIŞTI

Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya veren Taş, bu kez 3 seçenek sunarak cama yapıştırdı.

KİRA BEDELİ OLARAK 100 LİTRE MAZOT İSTİYOR

KİRA BEDELİ OLARAK 100 LİTRE MAZOT İSTİYOR

Afişte yazan, ‘Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin' seçeneklerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takas sistemine geri döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi. Görenlerin ticaret olarak şaşırdığını aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.

"ŞU AN TAKAS USULÜNE DÖNDÜM"

"ŞU AN TAKAS USULÜNE DÖNDÜM"

Dükkanını kiraya vermeye çalışan Fethi Ahmet Taş, “Bundan önce 400 ekmek bedeli kiraya vermiştim. 400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum. Tutacak arkadaşa hayırlı olsun. Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar. Ticaret olarak nasıl böyle diyorlar ve ilk defa görüyorlar. Daha önceden bizler takas usulü ile ticaret yapardık. Şu an takas usulüne geri döndüm. Kağıt para ile takas yapmışız ya da mazot, altın veya ekmekle. Fark eden hiçbir şey yok” dedi.

"MAZOT YA DA ALTIN DÜŞERSE KİRA DA DÜŞER"

"MAZOT YA DA ALTIN DÜŞERSE KİRA DA DÜŞER"

Yeni neslin takas usulünü bilmediği için eleştirdiğini dile getiren Taş, “Fakat bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu. Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim.

Kendim kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim. Türkiye'nin her yerinde 100 litre mazot fiyatı aynı. Ya bir lira oynar oynamaz. Fakat sonuçta dükkanın da mazotun da kullanım amacı var. Takas bu bakımdan bana mantıklı geldi. Mazot veya altın düşerse kirada düşer” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kira
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