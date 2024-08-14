Kiralık ilanda son nokta! Para yerine aylık 100 litre mazot istiyorlar... Daha önce de 400 ekmek karşılığı anlaşmış

"ŞU AN TAKAS USULÜNE DÖNDÜM"

Dükkanını kiraya vermeye çalışan Fethi Ahmet Taş, “Bundan önce 400 ekmek bedeli kiraya vermiştim. 400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum. Tutacak arkadaşa hayırlı olsun. Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar. Ticaret olarak nasıl böyle diyorlar ve ilk defa görüyorlar. Daha önceden bizler takas usulü ile ticaret yapardık. Şu an takas usulüne geri döndüm. Kağıt para ile takas yapmışız ya da mazot, altın veya ekmekle. Fark eden hiçbir şey yok” dedi.