Konuta ilgi yoğun... Kira getirisi yüksek olunca yatırımcı konuta yükseldi! İşte kira getirisi en yüksek 10 il...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde Konut Fiyat Endeksini yayımlamıştı. Merkez'in verilerine göre, konut fiyatlarında yüzde 38,70'lik bir artış görüldü. Ancak reel olarak konut fiyatlarında yüzde 14,30'luk bir gerileme yaşandı. Bir aylık süreçte ise yüzde 0,9 bir artış görüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, geçen hafta açıklanan rakamlara kapsamında Türkiye’de konut satışları temmuzda 127 bin 88 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %16 ve bir önceki aya göre de %15’lik bir yükselişe işaret ediyor.

KİRAYA ZAM SINIRI KALKINCA YATIRIMCI KONUTA YÖNELDİ

Kredi faiz oranlarında yüksek seyir devam ediyor. 1 milyon TL konut kredisinin 120 ayda geri ödemesi, 3 milyon 750 bin TL’yi buluyor. Yüksek faiz baskısını hisseden konut fiyatlarında reel gerilemeye karşılık, kiralarda artış ve kiraya zam sınırının kalkması, elinde nakit bulunan yatırımcıları konuta yönlendiriyor.

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, “Konut yatırımında, yıllık kira getirisinin, konut fiyatına oranı önemli bir gösterge. Geçtiğimiz 1-2 yıllık dönemde yıllık kira getirileri %5-6 arasında seyrederken, bugün bazı şehirlerde %8-9 bandına kadar yükseldi. Bu oranlar alıcıları da harekete geçirdi” diyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ KONUT SEKTÖRÜNE YARADI

Dövizdeki stabil görünümün, borsanın inişli-çıkışlı seyrinin ve mevduat faizlerinde yaşanan gerilemenin, her 3 yatırım aracını da bir miktar geri plana ittiğini belirten sektör temsilcileri, “Altındaki yükseliş ise, bazı yatırımcılar tarafından konuta geçmek için satış fırsatı olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR YATIRIMCISI KONUTU RADARINA ALDI

Konut satışlarında yaşanan hareketliliğin devam edebileceğini öngören sektör temsilcileri, faiz indirimi beklentilerinin artmasının da, bazı alıcıları erkenden harekete geçirdiğini ifade ediyor. Bugün özellikle büyükşehirler yatırımcıların radarına giriyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLK 10

Gayrimenkul platformu Endeksa’nın son verilerinin ortalama fiyatına göre, ortalama yıllık kira getirisi en yüksek ilk 10 büyükşehir sıralandı. İşte o 10 il...