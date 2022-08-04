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  4. Konutta fiyat artışı frene bastı! Ev sahiplerinin 3 büyük korkusu: BDDK’nın kredi hamlesi sonrasında…

Konutta fiyat artışı frene bastı! Ev sahiplerinin 3 büyük korkusu: BDDK’nın kredi hamlesi sonrasında…

04.08.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar yüzde 200’lere dayanan konut fiyatlarındaki artışın ne zaman geri çekileceğini merak ederken çok kritik veriler ortaya çıktı. Mayıs ayında zirve yapan konut fiyat artış hızının düşüşe geçtiğini belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri BDDK’nın kredi hamlesi ile alıcı sayısının azaldığını, yatırımlık konutu olanları ise gelir vergisi korkusu sardığını söyledi. İstanbul’da şu an 17 bin lira olan metrekare fiyatlarının ise yıl sonunda 22 bin liraya çıkabileceğini belirttiler.

Konut fiyatlarındaki artış haziran sonu itibari ile yüzde 182’lere kadar ulaştı. Metrekare satış fiyatı ise ortalama 9 bin 979 TL’ye yükseldi. Ancak fiyat artışlarının ay bazında mayısta yüzde 14,7 ile zirveyi gördüğü, bundan sonraki dönemde artışların tek haneye geleceği belirtilirken, ikinci yarıda toplam artışın yüzde 18,7 olacağı öngörülüyor. Yavaşlamada konut kredilerine gelen sınırlamayla birlikte alıcı kitlesinin daralması, piyasada dolaşmaya başlayan fiyatların zirve yaptığı ve bundan sonra artık daha fazla artmayacağı söylentilerinin yanı sıra sektöre yönelik yeni düzenleme olacağı endişelerinin de etkili olduğu kaydediliyor.

Konutta fiyat artışı hız kesti

BDDK KREDİ VERMEYİ ZORLAŞTIRDI

BDDK KREDİ VERMEYİ ZORLAŞTIRDI

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, önümüzdeki süreçte düşüş değil ancak fiyat artış hızında bir yavaşlama beklediklerini kaydederek, “Artış hızında yavaşlama mutlaka olacak. Merkez Bankası verilerine göre fiyatlar mayısta yüzde 14 arttı. Ancak bu sürdürülebilir değil. BDDK, sıkılaşma politikası ile kredi verilmesini zorlaştırıldı. Temmuz’da öyle günlük, haftalık değişen konut fiyatları görmedik fakat geri gelen fiyatlar da olmadı” dedi.

ALICI SAYISI AZALDI

ALICI SAYISI AZALDI

Artık konut fiyatlarında pazarlık payı da oluşmaya başladığına vurgu yapan Maya, “Çünkü alıcı sayısı azaldı. Kredi oranı yüzde 60’a çıktı. Konut alabilmek için yüzde 40 nakit paranız olması gerekiyor. Kredili alımlar eskisi gibi canlı değil. Bu da artış hızını kesti. Önümüzdeki süreçte 3 aylık, sonrasında ise 6 aylık süreçlerle fiyatlarda değişim olacak” diye konuştu.

MAYIS’TAKİ ZİRVE SONRASI GERİLEME

MAYIS’TAKİ ZİRVE SONRASI GERİLEME

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de “Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin 228 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu. Fiyat artışlarını ay bazında incelediğimizde mayısta yüzde 14,7 ile zirvenin görüldüğünü, sonrasında artış oranlarının düşüş eğilimine girdiğini görüyoruz. Yani konut fiyatlarında artış devam etmesine rağmen, artış hızı yavaşlıyor” diye konuştu.

METREKARE FİYATI İÇİN YIL SONU ÖNGÖRÜSÜ

METREKARE FİYATI İÇİN YIL SONU ÖNGÖRÜSÜ

Ay bazında artış oranlarının önümüzdeki dönemde çift haneli sayılardan tek haneli rakamlara düşeceğini öngördüklerini kaydeden Ögüt, “Türkiye genelini ele alırsak Haziran’da 9 bin 979 TL olan ortalama konut metrekare satış fiyatı aralık sonu itibariyle 11 bin 853 TL’ye seviyesine ulaşacak. 1 milyon 317 bin 228 TL olan ortalama konut fiyatı da 1 milyon 552 bin 743 TL’ye çıkacak. Türkiye geneli için 2022 sonuna kadar yüzde 18,7’lik bir artış öngörüyoruz” dedi.

“İSTANBUL’DA M2 FİYATLARI 22 BİN TL’YE ÇIKAR”

“İSTANBUL’DA M2 FİYATLARI 22 BİN TL’YE ÇIKAR”

Görkem Öğüt, haziran sonu itibarıyla İstanbul’da 17 bin 497 TL olan ortalama konut metrekare satış fi yatının aralık sonunda 22 bin 360 TL’ye, 2 milyon 99 bin TL olan ortalama konut fi yatının 2 milyon 593 bin TL seviyesine ulaşacağını söyledi.
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