FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Satılıkta düşüş kirayı geçti... Yatırım için en mantıklı şehir o il oldu!

Satılıkta düşüş kirayı geçti... Yatırım için en mantıklı şehir o il oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.09.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 1 yılda konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanmaya başladı. Ancak satılık fiyatlarda reel bazlı düşüş, kira fiyatlarını da aştı. Haziran 2021'den sonra 'en kısa amortisman süresi' yaşandı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili soruları cevaplandırdı. Şu anda konut almak mantıklı mı? Konut fiyatlarında düşer mi? İşte cevabı...

Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları yüzde 16 artış gösterdi. Konut fiyatlarında reel bazlı kayıp ise kiraların üzerine çıktı. Konut fiyatlarındaki düşüş; kira fiyatlarında istenilen kadar gerçekleşmedi. Bu durum kirada amortisman sürelerini aşağı çekiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde haziran ve temmuz aylarında kirada amortisman süreleri 13 yıla indi. Bu son 3 yılın en düşük amortisman süresi olarak kayıtlara geçti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

SATILIKTA DÜŞÜŞ KİRAYI GEÇTİ...YATIRIM İÇİN EN MANTIKLI ŞEHİR O İL OLDU!

Milliyet'in haberine göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde kira fiyatlarının artması amortisman sürelerini düşürdüğünü aktardı. Özelmacıklı, "Bu sadece kiraların artmasıyla değil, konut fiyatlarının yerinde kalması nedeniyle oldu. Satış fiyatları kiranın neredeyse yarısı oranında arttı. O nedenle kiraların daha yüksek oranla artıyor olması gayrimenkulde amortisman sürelerini düşürdü" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI

Özelmacıklı, amortismanı ise şu şekilde tanımladı:

"Amortisman süresi satın alınan bir taşınmazın kira geliri ile kendi fiyatını ne kadar sürede çıkardığını ifade eden bir tanımlamadır. Gerçekten amortisman sürelerinin birçok bölgede gerek konutta gerek ticari gayrimenkullerde düştüğünü söylemek mümkün. Ofis ve dükkan tarafındaki gayrimenkul türlerinde benzer bir durum yaşanıyor"

Birçok ilde kira fiyatlarının satış fiyatına göre iki katı artış yaptığını aktaran Özelmacıklı, İstanbul'da konut fiyatları yüzde 25 artarken; kira fiyatlarının yüzde 50 seviyesinde arttığını belirtti.

Özelmacıklı, gayrimenkuldeki temmuz hareketliliğinin ağustos ayına da sarktığını ifade ederek, "Ağustos ayında tüm gayrimenkul türlerinde 280 bine yakın satış gerçekleşti. Genel anlamda bu yılın en yüksek rakamı oldu" şeklinde konuştu.

MALİYETİN ALTINDA FİYATLANDIRMALAR

MALİYETİN ALTINDA FİYATLANDIRMALAR

Özelmacıklı, maliyetin altında fiyatlandırmaların da olduğunu ifade ederek, "Yapı ruhsatı verilen bina sayılarında düşüş varken, inşaat maliyeti artıyorken, yeni konut teslimlerinin düştüğünü, maliyetlerin arttığını görüyoruz. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre konutta reel bazda düşüş yüzde 14.3 seviyesinde. Bu durum bize konutların maliyetin altında satıldığını gösteriyor. Müteahhit karı olmadan, arsa payından daha düşük değere satılan konutlar var" dedi.

Ticari gayrimenkulde de fırsatlar olduğunu ifade ederken, "Özellikle İstanbul’da amortisman süresi 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi bu 17 yıla kadar düştü. Benzer şekilde Ankara’da amortisman süresinin 2 yıl önce 22 iken, şimdi 15-16 yıla kadar gerilediğini görüyoruz. İzmir’de ortalama amortisman süresinin 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi 16 yıla kadar gerilediğini söyleyebiliriz" cümlelerini kurdu.

Anahtar Kelimeler:
kiralık daire satılık daire
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde iki önemli karar! Yüz binlerce liralık indirim ile satılacaklar

Otomobilde iki önemli karar! Yüz binlerce liralık indirim ile satılacaklar

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

Gayrimenkul düşüşü devam ediyor.. Kiralık daireden daha ucuz

Gayrimenkul düşüşü devam ediyor.. Kiralık daireden daha ucuz

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.