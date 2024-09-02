Satılıkta düşüş kirayı geçti... Yatırım için en mantıklı şehir o il oldu!

MALİYETİN ALTINDA FİYATLANDIRMALAR

Özelmacıklı, maliyetin altında fiyatlandırmaların da olduğunu ifade ederek, "Yapı ruhsatı verilen bina sayılarında düşüş varken, inşaat maliyeti artıyorken, yeni konut teslimlerinin düştüğünü, maliyetlerin arttığını görüyoruz. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre konutta reel bazda düşüş yüzde 14.3 seviyesinde. Bu durum bize konutların maliyetin altında satıldığını gösteriyor. Müteahhit karı olmadan, arsa payından daha düşük değere satılan konutlar var" dedi.

Ticari gayrimenkulde de fırsatlar olduğunu ifade ederken, "Özellikle İstanbul’da amortisman süresi 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi bu 17 yıla kadar düştü. Benzer şekilde Ankara’da amortisman süresinin 2 yıl önce 22 iken, şimdi 15-16 yıla kadar gerilediğini görüyoruz. İzmir’de ortalama amortisman süresinin 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi 16 yıla kadar gerilediğini söyleyebiliriz" cümlelerini kurdu.

