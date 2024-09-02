Satılıkta düşüş kirayı geçti... Yatırım için en mantıklı şehir o il oldu!

Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları yüzde 16 artış gösterdi. Konut fiyatlarında reel bazlı kayıp ise kiraların üzerine çıktı. Konut fiyatlarındaki düşüş; kira fiyatlarında istenilen kadar gerçekleşmedi. Bu durum kirada amortisman sürelerini aşağı çekiyor.
Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde haziran ve temmuz aylarında kirada amortisman süreleri 13 yıla indi. Bu son 3 yılın en düşük amortisman süresi olarak kayıtlara geçti.
Milliyet'in haberine göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde kira fiyatlarının artması amortisman sürelerini düşürdüğünü aktardı. Özelmacıklı, "Bu sadece kiraların artmasıyla değil, konut fiyatlarının yerinde kalması nedeniyle oldu. Satış fiyatları kiranın neredeyse yarısı oranında arttı. O nedenle kiraların daha yüksek oranla artıyor olması gayrimenkulde amortisman sürelerini düşürdü" şeklinde konuştu.
Özelmacıklı, amortismanı ise şu şekilde tanımladı:
"Amortisman süresi satın alınan bir taşınmazın kira geliri ile kendi fiyatını ne kadar sürede çıkardığını ifade eden bir tanımlamadır. Gerçekten amortisman sürelerinin birçok bölgede gerek konutta gerek ticari gayrimenkullerde düştüğünü söylemek mümkün. Ofis ve dükkan tarafındaki gayrimenkul türlerinde benzer bir durum yaşanıyor"
Birçok ilde kira fiyatlarının satış fiyatına göre iki katı artış yaptığını aktaran Özelmacıklı, İstanbul'da konut fiyatları yüzde 25 artarken; kira fiyatlarının yüzde 50 seviyesinde arttığını belirtti.
Özelmacıklı, gayrimenkuldeki temmuz hareketliliğinin ağustos ayına da sarktığını ifade ederek, "Ağustos ayında tüm gayrimenkul türlerinde 280 bine yakın satış gerçekleşti. Genel anlamda bu yılın en yüksek rakamı oldu" şeklinde konuştu.
Özelmacıklı, maliyetin altında fiyatlandırmaların da olduğunu ifade ederek, "Yapı ruhsatı verilen bina sayılarında düşüş varken, inşaat maliyeti artıyorken, yeni konut teslimlerinin düştüğünü, maliyetlerin arttığını görüyoruz. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre konutta reel bazda düşüş yüzde 14.3 seviyesinde. Bu durum bize konutların maliyetin altında satıldığını gösteriyor. Müteahhit karı olmadan, arsa payından daha düşük değere satılan konutlar var" dedi.
Ticari gayrimenkulde de fırsatlar olduğunu ifade ederken, "Özellikle İstanbul’da amortisman süresi 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi bu 17 yıla kadar düştü. Benzer şekilde Ankara’da amortisman süresinin 2 yıl önce 22 iken, şimdi 15-16 yıla kadar gerilediğini görüyoruz. İzmir’de ortalama amortisman süresinin 2 yıl önce 25 yıl iken, şimdi 16 yıla kadar gerilediğini söyleyebiliriz" cümlelerini kurdu.