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Tüm kiracıları ilgilendiriyor! Tazminat bile kazanabilirsiniz

08.07.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi inşaat sektörünü etkileyerek pek çok projenin durmasına neden olurken, kiralık ev fiyatlarının artışına da sebebiyet verdi. Kiracılar ise bu durum karşısında evden çıkarılma korkusu yaşıyor; ancak yasal haklarınızı bilirseniz tazminat bile alabilirsiniz.

Yazın gelmesiyle birlikte yeni yuva kuran pek çok kişi kiralık ev arayışına girdi. Bununla birlikte üniversiteler de bu sene yüz yüze eğitime geçileceğini duyurulmasının ardından öğrenciler okudukları şehirlerde ev aramaya başladı. Kiralık eve talep bu denli artınca İstanbul’da fiyatlar aldı başını gitti. Ev sahipleri eski kiracısını çıkarıp, daha yüksek fiyata yeni bir kiracı almak istiyor. Ancak yasalar bunu engelliyor. Hatta kiracı tazminat bile alabilir. İşte detaylar…

Ev sahibi ihtiyacını ispatlamalı

İstanbul gibi pek çok büyükşehirde kiralık eve olan ihtiyaç artınca, hem ev sahipleri hem de emlakçılar yeni kiracı arayışına giriyor.
Örneğin, emlakçılar ev sahiplerini arayıp, “Şu anda senin kiracın 2 bin TL veriyor. Evine 3 bin TL veren birini buldum” diyerek, ev sahibinin kiracısını çıkarması yönünde telkinde bulunuyor.
Ev sahipleri de çeşitli bahanelerle, kiracıyı çıkarmak istiyor. Ancak ev sahibi, bahaneyle kiracı çıkaramaz.
Genellikle “oğlum veya kızım oturacak” diyerek kiracı çıkarılmak isteniyor.
Mülk sahibi kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir. Ancak, bu durumu ispatlaması gerekiyor.
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