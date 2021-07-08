Tüm kiracıları ilgilendiriyor! Tazminat bile kazanabilirsiniz

Yazın gelmesiyle birlikte yeni yuva kuran pek çok kişi kiralık ev arayışına girdi. Bununla birlikte üniversiteler de bu sene yüz yüze eğitime geçileceğini duyurulmasının ardından öğrenciler okudukları şehirlerde ev aramaya başladı. Kiralık eve talep bu denli artınca İstanbul’da fiyatlar aldı başını gitti. Ev sahipleri eski kiracısını çıkarıp, daha yüksek fiyata yeni bir kiracı almak istiyor. Ancak yasalar bunu engelliyor. Hatta kiracı tazminat bile alabilir. İşte detaylar…

Ev sahibi ihtiyacını ispatlamalı

İstanbul gibi pek çok büyükşehirde kiralık eve olan ihtiyaç artınca, hem ev sahipleri hem de emlakçılar yeni kiracı arayışına giriyor.

Örneğin, emlakçılar ev sahiplerini arayıp, “Şu anda senin kiracın 2 bin TL veriyor. Evine 3 bin TL veren birini buldum” diyerek, ev sahibinin kiracısını çıkarması yönünde telkinde bulunuyor.

Ev sahipleri de çeşitli bahanelerle, kiracıyı çıkarmak istiyor. Ancak ev sahibi, bahaneyle kiracı çıkaramaz.

Genellikle “oğlum veya kızım oturacak” diyerek kiracı çıkarılmak isteniyor.