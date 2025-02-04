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  4. Akaryakıt tabelası yarın değişiyor! Araç sahipleri dikkat, pompaya 5 Şubat'ta yansıyacak... İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt tabelası yarın değişiyor! Araç sahipleri dikkat, pompaya 5 Şubat'ta yansıyacak... İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 10:32
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Küresel piyasalarda dalgalanmalar, Brent petrol ve dövizdeki yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bir zam bir indirim gelirken yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam bekleniyor. Peki, akaryakıt fiyatları şu anda ne kadar? Benzin kaç lira? Motorin ne kadardan satılıyor? LPG'ye ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Otomobil sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Dünya'da yaşanan gelişmeler, Brent petrol ve dövizin ani fiyat yükselişleri ve alçalışları gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Özellikle motorin ve benzine sık sık indirim ve zam gelirken yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam bekleniyor.

Hissenet
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.06
Gazyağı
39.33

AKARYAKIT TABELASI DEĞİŞİYOR

Araç sahipleri LPG ile beraber motorin ve benzine de zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ocak ayının son gününde ise motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG'YE ZAM GELİYOR!

LPG'YE ZAM GELİYOR!

Yarın ise LPG'ye 1 lira olmak üzere zam bekleniyor. Peki, şu anda güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

Anahtar Kelimeler:
LPG motorin Akaryakıt benzin ne kadar
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