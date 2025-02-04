Akaryakıt tabelası yarın değişiyor! Araç sahipleri dikkat, pompaya 5 Şubat'ta yansıyacak... İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Otomobil sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Dünya'da yaşanan gelişmeler, Brent petrol ve dövizin ani fiyat yükselişleri ve alçalışları gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Özellikle motorin ve benzine sık sık indirim ve zam gelirken yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam bekleniyor.
Araç sahipleri LPG ile beraber motorin ve benzine de zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ocak ayının son gününde ise motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruş indirim yapılmıştı.
Yarın ise LPG'ye 1 lira olmak üzere zam bekleniyor. Peki, şu anda güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin litre fiyatı: 46.34 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 46.36 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Benzin litre fiyatı: 46.86 TL
Motorin litre fiyatı: 47.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
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