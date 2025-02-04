Akaryakıt tabelası yarın değişiyor! Araç sahipleri dikkat, pompaya 5 Şubat'ta yansıyacak... İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Otomobil sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Dünya'da yaşanan gelişmeler, Brent petrol ve dövizin ani fiyat yükselişleri ve alçalışları gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Özellikle motorin ve benzine sık sık indirim ve zam gelirken yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam bekleniyor.