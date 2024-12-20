Araç sahiplerinin dikkatine: En uzun gecede akaryakıt tabelası değişiyor! 21 Aralık tarihinde pompaya zam yansıyacak!

Akaryakıt fiyatları yılın en uzun gecesinde fiyat değiştiriyor. Brent petrol fiyatında yaşanan iniş çıkışlar, Orta Doğu'da gerilimin tırmanması akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt tabelası sürekli değişirken bir zam haberi daha geldi.
Bu gece değişecek olan tabela da motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Peki şu anda akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin litre fiyatı: 43.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
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