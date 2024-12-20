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Araç sahiplerinin dikkatine: En uzun gecede akaryakıt tabelası değişiyor! 21 Aralık tarihinde pompaya zam yansıyacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 10:21
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Brent petrolündeki dalgalanmalar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler derken akaryakıt fiyatları da etkilenmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 21 Aralık tarihinde değişiyor. Peki 20 Aralık 2024 tarihinde benzin ne kadar? Motorin kaç lira? İşte cevabı...

Akaryakıt fiyatları yılın en uzun gecesinde fiyat değiştiriyor. Brent petrol fiyatında yaşanan iniş çıkışlar, Orta Doğu'da gerilimin tırmanması akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt tabelası sürekli değişirken bir zam haberi daha geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.83
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.97
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
36.04
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Bu gece değişecek olan tabela da motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Peki şu anda akaryakıt fiyatları ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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